«Подарил отцу Prado и раздаю милостыню бабушкам». Как живет пермяк, который выиграл в лотерею 56 миллионов рублей

- До последнего не верил, что получу свой выигрыш, - признается 42-летний Сергей Рогалев из Чайковского (городок на юге Пермского края). - И наконец-то это случилось! Друзья теперь смеются: «Серега, ты проснулся миллионером», хотя ничего особенного менять в своей жизни я не собираюсь. Да, закрыл все свои кредиты, но работу оставлять не собираюсь.

Сергей – тот самый счастливчик, который купил в киоске лотерейный билетик за 100 рублей, а выиграл – почти 57 миллионов.

- Я вообще человек не азартный, хоть и везучий, поэтому часто играю в лотерею, - говорит мужчина. – Однажды выиграл 125 тысяч рублей, но такой куш сорвал впервые.

Дело было еще в сентябре. Пермяк зашел на сайт «Столото» и увидел, что суперприз «Гослото «6 из 45» превысил 50 миллионов рублей.

- Я купил билет, а потом мне пришло смска, что победитель определен - им оказался житель Пермского края, - продолжает Сергей. - Первая мысль в голове - вот свезло земляку, молодчина. А когда вошел в личный кабинет, просто обомлел: свезло-то мне! В шоке был и я, и вся моя семья. Жена вообще несколько дней поверить не могла, что мы скоро будем миллионерами.

А потом начала мечтать: куплю шубу, поеду на Шри-Ланку…

Сергей и Елена вместе уже 12 лет, но поженились только год назад. Смеются: вдруг захотелось свадьбы. Жена юрист, муж руководит небольшой фирмой по строительству деревянных домов. Обычная семья, дочь-школьница, ипотека, кредиты…

И вот он, счастливый билетик - точная сумма выигрыша составила 56 821 773 рублей.

- Когда стало известно о выигрыше, пришлось отложить все дела и ехать в Москву – отвозить пакет необходимых документов, - вспоминает счастливчик. – Организаторы сразу предупредили, что я получу свой выигрыш не раньше, чем через полгода. Так и случилось.

Сергей вспоминает, что все эти месяцы ему в социальных сетях писали разные незнакомые люди и просили оплатить их кредиты:

- Не знал, как реагировать, старался просто не обращать внимания. У меня тоже полно кредитов, но я как-то привык рассчитывать на свои силы. Тем не менее, мы с женой сразу решили, что будем помогать другим людям. Еще до получения денег я выбрал несколько человек - и взрослых, и детей, которым хотел бы помочь решить их проблемы со здоровьем. Как получил деньги, в первую очередь перевел им необходимые суммы. Буду стараться и дальше помогать тем, кто нуждается. Обратил внимание, что сейчас совсем не могу пройти мимо бабушек, которые на улице просят милостыню.

- А работу бросать не собираетесь?

- Конечно же, нет. Бездельничать я не привык, нужно всегда быть в движении, иначе превратишься в овощ. Мы занимаемся строительством домов вместе с отцом и братом. И теперь я планирую расширять бизнес, думаю, куда бы еще можно было бы вложить деньги.

"Не могу не работать, не такой я человек". В прямом эфире радио "КП" - Пермь" обсуждали, как изменилась жизнь новоявленного миллионера. 00:00 00:00

- Но как-то себя порадовать тоже надо….

- Мы погасили все свои кредиты, и жизнь сразу стала интереснее. Финансовое бремя давит на любого человека. Я очень уважаю своего отца и в первую очередь решил сделать ему подарок: купил серебристый Prado. Марку он выбирал сам, и теперь с удовольствием тестирует автомобиль, ездит на нем на рыбалку. Одним словом, вполне доволен!

- А своих домашних чем удивите?

- Для своей семьи я тоже купил новую машину, и тоже японскую. Хотя много лет мечтал о мотоцикле. Но жена сказала: лучше машина, она безопаснее. Теперь мечтаем съездить в отпуск, но пока не отпускает работа, да и лето наступает – мы живем в частном доме, у нас и здесь хорошо. Но в путешествие в ближайшее время все равно отправимся, пока не решили, какая это будет страна. Может, Шри-Ланка, а может, что-то другое. Пусть жена выбирает, ей это ближе. Устроим еще один медовый месяц!

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