2018-10-09T12:42:00+03:00
Общество

Бизнесмен из Прикамья, который выиграл в лотерею 56 миллионов рублей: «Куплю отцу машину и увезу жену на Шри-Ланку»

42-летний Сергей Рогалев купил билет за 100 рублей, а наутро проснулся мультимиллионером
Вероника РАНГУЛОВА
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Фото с сайта "Сто лото"Фото с сайта "Сто лото"
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- Честно говоря, я и вся моя семья до сих пор в шоке, - смеется 42-летний предприниматель из Чайковского. Сергей Рогалев купил в сентябре лотерейный билет за 100 рублей, а через месяц проснулся мультимиллионером.

Сергей рассказывает, что человек он неазартный, хоть и везучий. Иногда покупает лотерейные билеты и даже выигрывает. Самый большой куш он сорвал пять лет назад, выиграв в лотерею 125 тысяч рублей.

Потом был еще случай: Сергей пришел в автомобильный салон, где среди клиентов проводили лотерею с ценными подарками и денежными призами. И мужчина снова выиграл крупную сумму денег.

- А в конце сентября я зашел на сайт «Сто лото» и увидел, что суперприз «Гослото «6 из 45» превысил 50 миллионов рублей, - продолжает мужчина. - Купил билет, а потом мне пришло sms-сообщение, что победитель определен - им оказался житель Пермского края. Первая мысль - вот повезло кому-то, молодчина. А когда вошел в личный кабинет, просто обомлел: повезло-то мне. От волнения и радости меня просто затрясло.

Точная сумма выигрыша – 56 821 773 рублей.

- Кому первому сказали о победе? – спросили мы.

- Конечно, жене, но она мне не поверила. И до сих пор, кажется, не очень верит.

С Еленой Сергей прожил счастливые 12 лет, но только этой весной супруги решили официально оформить свои отношения.

- Захотелось вдруг свадьбы, и мы решили: пора, - улыбается новоиспеченный муж. – Все прошло скромно, по-семейному. У нас растет десятилетняя дочь София.

Вместе с братом и отцом Сергей занимается бизнесом, у них фирма по строительству деревянных домов.

- Когда стало известно о выигрыше, пришлось отложить все дела и ехать в Москву – отвозить пакет необходимых документов, - говорит счастливчик. – Сейчас заявку будут проверять, оформлять. Сказали, процедура эта довольно долгая, может занять от полугода до года.

- Но ведь уже наверняка мечтаете, на что потратите деньги?

- В первую очередь, закрою все свои кредиты – сейчас они есть практически у каждого человека, и я не исключение. Я очень уважаю своих родителей и хочу их порадовать. Мой отец давно мечтает о машине. Решил, что куплю ему такую марку, какую он сам выберет.

- А жене - шубу?

- А с Леной мы устроим медовый месяц и отправимся в путешествие. Пусть она сама выберет место. Пока она говорит, что мечтает полететь на Шри-Ланку, но планы могут еще измениться.

- А себя порадуете?

- Моя давняя мечта – купить мотоцикл и квадроцикл. И еще мы с супругой давно решили, что если выиграем, то обязательно сделаем доброе дело, кому-нибудь поможем.

- Наверное, с работы уйдете?

- Нет, работу я точно не оставлю.

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