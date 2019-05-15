От Персии до Перми - жизнь прикамских меценатов Лазаревых

«Выехал он, Лазарь, с детьми с имением в Нашу Империю, здесь завел знатную мануфактуру и всегда оказывал Нам многие услуги, за что мы Лазаря Лазарева, его детей и их потомков пожаловали в Российские Дворяне», - так, с грамоты Екатерины Великой, начинается история дворянского рода Лазаревых, государственных деятелей, промышленников, благотворителей, которые сыграли немалую роль и в развитии Прикамья.

Часть первая. Восход Лазаревых

В 1721 году, в царствование Петра Великого, в Россию из Персии выехал армянин Лазарь Назарович Лазарев.

Его род в Персии занимал высокое положение. Прадед Лазаря Назаровича был начальником монетного двора и службы охраны шахиншахских сокровищ, дед - наместником и сардаром (командующим войсками) шахиншаха. Сам Лазарь Назарович уже в возрасте 19 лет был избран начальником города Новая Джульфа, центра армянской диаспоры в Персии.

Переехав в Россию, Лазарь Назарович приобрел в окрестностях Москвы село Фряново, где создал шелковую мануфактуру. Здесь было освоено производство богатого штофа, бархата, атласа и лент. Опыт ткачества персидских мастеров позволил выпускать ткани наивысшего качества, не уступавшие западным образцам. Фряновская мануфактура производила более 30 наименований тканей с узорами по голубому фону, малиновому, белому, желтому, абрикосовому, алому. В узорах тканей прослеживались персидские мотивы. Фряновские ткани покупали российские монархи, не только для своих дворцов, но и как отличные подарки к «чужестранным дворам и знатным особам».

В 1774 году императрица Екатерина II даровала роду Лазаревых потомственное дворянство.

Первые армянские переселенцы в России сохраняли свои обычаи. Русские армяне берегли традиции почитания старших, гостеприимства, преданности своему дому и семье, особенности армянской кухни и одежды.

Старший сын Лазаря Назаровича Иван родился в 1735 году. Когда Ивану исполнилось 25 лет, отец отправил его в Петербург представителем Джульфийской торговой компании, которая среди прочих восточных товаров предлагала драгоценные камни. Иван Лазарев участвовал в реализации алмазов в России и Европе, поселился на Миллионной улице, рядом с Зимним дворцом. В 1764 году он получил должность придворного ювелира.

Вскоре Лазарев был избран главой армянской общины Петербурга. Благодаря усилиям Ивана Лазаревича на Невском проспекте, напротив Гостиного двора, была построена великолепная армянская церковь в стиле классицизма. Храм был освящен во имя Святой Екатерины - небесной покровительницы императрицы.

Основано на книге доктора исторических наук Евгения Георгиевича Неклюдова и Елены Гдальевны Поповой-Яцкевич «Род Лазаревых».

Выпуск подготовлен при финансовой поддержке группы компаний «Метафракс» в рамках программы «Губаха - точка роста».