Большая книжная ярмарка в Перми 2019: книжные новинки и творческие встречи

Встретиться с авторами и издателями, обсудить современную русскую литературу, послушать стихи, приобрести книжные новинки смогут гости Большой книжной ярмарки в Перми. Более 60 участников соберутся с 23 по 26 мая 2019 года в павильоне перед Театром-Театром.

Крупнейший книжный проект в регионе вновь пройдёт в Перми. В 2019 году в Большой книжной ярмарке примут участие издательства «Детская литература», «Розовый жираф», «Редкая птица», «ЭНАС», «Манн, Иванов и Фербер», «Клевер-Медиа-Групп», «АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР», «Комсомольская правда», «Просвещение», «Белый город», «Самокат», «Мурзилка» и другие. Они представят современную литературу на русском языке, образовательную и деловую литературу, книги для детей. Также участвуют редакции журналов, книжные магазины, творческие союзы, библиотеки и музеи.

ИД " Комсомольская правда" также примет участие в Большой книжной ярмарке.Новые книжные проекты, которые стали бестселлерами этого и прошлого года, детские издания ( журналы, книги с героями из любимых мультфильмов), а также книжные коллекции " Юношеская библиотека", " Василий Песков", " История России в романах"

будут продаваться по ценам редакции и распродажным ценам!

Большая книжная ярмарка – это не только выставка-продажа книг, но и масса интересных событий. Битва юнкоров, круглый стол по теме детских СМИ для педагогов пройдут в рамках фестиваля детской прессы «Медиаход». Увлекающие творчеством педагоги выступят в клубе «Пишут учителя» и смогут обсудить работы с профессиональными писателями. Редактор московского издательского дома «Bauer media» Марина Матьянова проведёт мастер-класс по созданию комиксов для СМИ. Детям будет интересно поучаствовать в творческих мастер-классах: научиться конструировать из картона, создать «Чудесных бабочек Эрика Карла», изготовить корону. Маленькие читатели и их родители смогут принять участие в творческой встрече с автором «Всамделишных сказок» Ольгой Арматынской и автором «Сказки про принцессу, плачущую серебряными слезами» Аглаей Полей.

Пермяки смогут побывать на презентации книжных новинок. Пермский государственный национальный исследовательский университет представит книги ученых историко-политологического факультета, в их числе последняя книга профессора Олега Подвинцева «Империя и споры о ней», посмертное издание книги профессора Георгия Чагина «Колва, Чусовское, Печора: история, культура, быт», а также Альманахи произведений выпускников Пермского университета. Издательство «Сенатор» презентует книгу «История. Решения. Парламент. Четверть века», посвящённую 25-летию Законодательного Собрания Пермского края. Государственный архив Пермского края представит книги «От Кунгура до Русской Америки: маршрутами Кирилла Хлебникова» и «Карты земли Пермской». Тем, кто изучает тему хоумскулинга, или уже перевёл детей на семейное образование, будет интересна презентация книги «Жизнь без школы» Лейлы Сазонтовой. На ярмарке также представят книгу «Халулаец» Павла Селукова, презентуют игру Аглаи Полей «AZы Искусства», где в качестве карточек Мемо – копии с картин великих художников в рисунках детей 5-8 лет.

Павильон книжной ярмарки станет основной площадкой литературного фестиваля «Компрос», в рамках которого пройдут трёхчасовой поэтический марафон, поединок рэперов и поэтов. Ценителей литературы ждут интересные творческие встречи: например, Леонид Юзефович прочитает лекцию о пермских поэтах 1960-х-1970-х годов.

Отпраздновать День славянской письменности и культуры предложит Пермский дом народного творчества «Губерния» 24 мая. К книжному проекту присоединятся фольклористы, культурологи, этнографы, клубы исторической реконструкции, хоровые детские и творческие коллективы.

Посетители смогут посетить уроки винтажного письма, посмотреть детские спектакли, познакомиться с технологией традиционной набойки по ткани и техникой старинного книгопечатания на станке Гутенберга. В 15 часов начнется песенный марафон в рамках всероссийской акции «Поющая площадь»: на площади перед Театром-Театром выступит Уральский государственный камерный хор Пермской краевой филармонии под руководством Владислава Новика. Участники акции и зрители со всей страны одновременно исполнят известные песни советских композиторов.

Вход свободный.

Официальная поддержка: Администрация губернатора Пермского края, фестиваль «Пермский период. Новое время», Российский книжный союз, Пермская государственная ордена «Знак Почёта» краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Литературный фестиваль «Компрос», фестиваль детской прессы «Медиаход».

Место проведения: возводимый павильон перед ГКБУК «Пермский академический Театр-Театр»,

г. Пермь, ул. Ленина, д. 53.