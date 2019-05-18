Телеканал «Россия» представил трейлер сериала «Зулейха открывает глаза», снятого в Пермском крае

- Я считаю, что появление романа «Зулейха открывает глаза» - это большое событие в русской литературе, - рассказывала Чулпан Хаматова во время съемок в Перми сериала по этому роману. - И сейчас всей съемочной группе надо постараться, чтобы фильм не испортил роман. Это очень сложно, потому что драма того времени лично во мне вызывает и недоумение, и большое раздражение. У меня нет сомнений: то, что было сделано в 30-е годы, - это преступление против собственного народа.

«Зулейха открывает глаза» - это роман о молодой женщине из небольшой татарской деревни, которую выдали замуж в 15 лет. Муж и свекровь помыкают ею, дети умирают в младенчестве. В 1930-е годы мужа Зулейхи убивают, а ее саму вместе с сотнями других переселенцев отправляют в вагоне-теплушке по каторжному маршруту в Сибирь. Уголовники и интеллигенты, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши - все встретятся на берегах Ангары, ежедневно отстаивая свое право на жизнь.

Часть съемок сериала проходила в сентябре минувшего года на берегу Камы, в Хохловке и возле Полазны. Там снимали родную деревню Зулейхи - Юлбаш и лесоповал, где работали ссыльные поселенцы. В массовке снималось немало пермяков.

Большая же часть съемок прошла в Казани.

Сейчас телеканал «Россия» представил первый трейлер сериала.