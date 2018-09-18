Юлия Пересильд: У меня есть предложение для Алексея Иванова, но я рискую остаться без ответа

СЕГОДНЯ 17:49 2018-09-18T17:50:45+03:00

На съемках сериала «Зулейха открывает глаза» в Прикамье актрисе пришлось много дублей рубить лес и в одном белье прыгать с катера в холодную Каму

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- Не ленись давай, руби, никто больше за тебя не заступится, скоро будешь вонять, как все, - кричит актер Александр Баширов, который играет в картине жуликоватого Горелова.

Юлия Пересильд в роли красавицы Настасьи бросает на уголовника презрительный взгляд и молча машет топором.

Красавица Пересильд прекрасна даже в потрепанной фуфайке, мятом платье и огромных кирзовых сапогах.

Ее партнер - Александр Баширов - ловко увиливает от журналистов:

- Всем здравствуйте, хорошего дня, я пошел учить роль. А то вдруг слова забуду.

Весь сентябрь в Прикамье кинокомпания «Русское» снимает сериал «Зулейха открывает глаза» по роману казанской писательницы Гузель Яхиной. Книга вышла три года назад и стала бестселлером. Это история молодой женщины, которая в 30-е годы прошлого века попала под раскулачивание и была сослана в Сибирь. Сериал покажут на телеканале «Россия 1».

Большая часть съемок пройдет в Казани, а в Пермском крае - Хохловке и возле Полазны - снимают родную деревню Зулейхи Юлбаш и лесоповал, где работают ссыльные поселенцы.

ХАМАТОВУ ВЫБРАЛА АВТОР КНИГИ

Актрису на главную роль выбрала сама Гузель Яхина: Зулейху исполняет великолепная Чулпан Хаматова.

Для Чулпан Хаматовой важно, чтобы фильм получился достойным прекрасного романа. Фото: архив "КП"

- Действительно, Гузель говорит, что думала обо мне, когда писала роман, - Чулпан Хаматова вышла к журналистам между съемками. - Я считаю, что это большое событие в русской литературе - появление романа «Зулейха открывает глаза». И сейчас всей съемочной группе надо постараться, чтобы фильм не испортил этот роман. И это очень сложно, потому что драма того времени лично во мне вызывает и недоумение, и большое раздражение. У меня нет сомнений: то, что было сделано в 30-е годы, - это преступление против собственного народа.

ЖЕНЩИНА ПРО РЕВОЛЮЦИЮ

Вместе с Чулпан Хаматовой главные роли в картине исполняют Юлия Пересильд,

Сергей Маковецкий, Александр Баширов, Евгений Морозов и другие известные актеры.

Кстати, в книге Настасья, которую играет Юлия Пересильд, - второстепенный персонаж, красавица и революционерка. Но в фильме режиссер Егор Анашкин сделал ее одной из главных героинь с очень драматичной судьбой. Что с ней станет в сериале - одна из тайн будущей картины.

Дубль за дублем режиссер заставлял Юлию Пересильд переснимать сцену, в которой актриса рубит огромные бревна.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Могу только сказать, что роль Настасьи в этой картине - чуть длиннее, чем в романе, - говорит сама Юлия. - Героиня, конечно, спорная. Эта женщина про революцию, она влюблена в революцию и любит красноармейца Игнатова.

Игнатов раскулачивает семью Зулейхи, увозит ее из деревни и становится комендантом поезда, который везет раскулаченных в Сибирь. Игнатова играет Евгений Морозов.

Дубль за дублем режиссер заставлял Юлию Пересильд переснимать сцену, в которой актриса рубит огромные бревна, таскает тяжеленные ветки и перескакивает через деревья. И при этом еще и поет разухабистую песню.

И все это на фоне девственной природы Прикамья, где мошки и осы кусаются вполне натурально, без дублей.

Александр Баширов отдыхает в тенечке.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Я люблю шутить: когда же я уже начну сниматься в офисах? - смеется Юлия Пересильд, - но на самом деле мне нравится ощущать во время съемок экстремальное состояние, ощущение риска, остроты.

- Вы сказали, что уже пробовали на вкус Каму…

- Да, мне пришлось прыгать в воду с катера, в трусах и майке. Вода была +12 градусов - самая температура для купания.

На площадке массовке приходилось работать по-настоящему.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

СКАЗАНО

Юлия ПЕРЕСИЛЬД:

Я мечтаю встретиться с Ивановым

- В вашем городе я была несколько раз. Для меня Пермь - это театры, Курентзис и Алексей Иванов. Я очень уважаю Иванова, с удовольствием читаю его книги и мечтаю с ним встретиться. У меня даже есть для него предложение, но, мне кажется, велика вероятность быть посланной.

КСТАТИ

О чем роман?

«Зулейха открывает глаза» - это роман о молодой женщине из небольшой татарской деревни, которую выдали замуж в 15 лет. Муж и свекровь помыкают ею, дети умирают в младенчестве. В 1930-е годы мужа Зулейхи убивают, а ее саму вместе с сотнями других переселенцев отправляют в вагоне-теплушке по каторжному маршруту в Сибирь.

Уголовники и интеллигенты, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши - все встретятся на берегах Ангары, ежедневно отстаивая свое право на жизнь.

Для Чулпан Хаматовой важно, чтобы фильм получился достойным прекрасного романа.

В книге героиня Юлии Пересильд Настасья - второстепенный персонаж, а в фильме - один из главных.

Александр Баширов играет уголовника Горелова.