Построить дом под ключ в Перми можно этим летом!

Начнется активный строительный сезон, и, если вы задумываетесь о строительстве собственного дома, обратите внимание на австрийскую технологию WanderBlok от «СтройПанельКомплект». Построить дом под ключ в Перми к этому лету - это реальность!

Готовые кирпичные стены по технологии WanderBlok выпускает единственная линия такого формата в России, которая представлена в компании «СтройПанельКомплект».

Сегодня по данной технологии успешно реализуются проекты компании – жилые дома и детские сады, а также ведется строительство коттеджей в Перми и Пермском крае.

Фото пресс-службы компании

Один этаж – за 8 часов!

Автоматизированная линия по программе, заложенной проектировщиком, из стандартного размера крупноформатных блоков формирует конструкции методом склеивания. На строительную площадку привозят не отдельные блоки, а готовые стены. Это ускоряет процесс монтажа, уменьшает участие человеческого фактора и позволяет смонтировать за одну рабочую смену один этаж коттеджа.

При производстве стен вместо цементного раствора используется сверхпрочный экологичный клей, кирпичи примыкают максимально плотно друг другу. Это исключает усадку стен и появление мостиков холода. Отделку в доме можно проводить сразу после окончания монтажа.

Фото пресс-службы компании

Монтаж готовых кирпичных стен, изготовленных с высокой точностью, позволяет провести строительство в кратчайшие сроки и с высоким качеством, которое обеспечивает австрийское оборудование и полностью автоматизированный процесс производства.

В портфеле застройщика – более 10 готовых проектов, площадью от 55 до 230 кв.м. При покупке комплекта для строительства дома, проект вы получаете в подарок! Также предприятие предлагает возможность разработки индивидуальных проектов, с учётом потребностей и пожеланий заказчика.

Свой дом – мечта многих семей! Воплотить ее в жизнь можно уже этим летом с технологией WanderBlok.

Узнайте больше о проектах и технологии строительства в отделе продаж «СтройПанельКомплект», по тел. 214-05-11

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