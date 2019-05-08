В Перми из-за сообщений о минировании эвакуировали 8 торговых центров
8 мая Пермь потрясла волна массовых эвакуаций. Руководству торговых центров на электронную почту пришли сообщения о минировании. Известно, что эвакуировали 8 торговых центров в разных района Перми:
- универмаг «Семья» на Борчанинова
- ТЦ «Март» Петропавловская,105а
- ТЦ «Шоколад» Героев Хасана, 105А
- ТЦ «Кит» Писарева, 29a
- ТЦ «Союз» Автозаводская, 44
- ТЦ «Алмаз» Куйбышева, 37
- ТЦ «Браво» Светлогорская, 20аа
- ТЦ «Мачта» Маршрутная, 9
В министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщили, что на 15:30 взрывных устройств не обнаружено. Проверка ТЦ продолжается.
Напомним, ранее мы писали о том, что в январе Пермь потрясла волна массовых эвакуаций. 29 января в ряд организаций и учреждений Пермского края на электронную почту поступили анонимные сообщения о минировании, - сообщили в министерстве территориальной безопасности Прикамья. Правоохранительными органами совместно с органами власти Пермского края проводилась проверка поступившей информации
ИСТОЧНИК KP.RU