2019-05-08T15:41:24+03:00
Происшествия

В Перми из-за сообщений о минировании эвакуировали 8 торговых центров

Что известно на данный момент
Лилия Абибулаева
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8 мая Пермь потрясла волна массовых эвакуаций. Руководству торговых центров на электронную почту пришли сообщения о минировании. Известно, что эвакуировали 8 торговых центров в разных района Перми:

- универмаг «Семья» на Борчанинова

- ТЦ «Март» Петропавловская,105а

- ТЦ «Шоколад» Героев Хасана, 105А

- ТЦ «Кит» Писарева, 29a

- ТЦ «Союз» Автозаводская, 44

- ТЦ «Алмаз» Куйбышева, 37

- ТЦ «Браво» Светлогорская, 20аа

- ТЦ «Мачта» Маршрутная, 9

В министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщили, что на 15:30 взрывных устройств не обнаружено. Проверка ТЦ продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в январе Пермь потрясла волна массовых эвакуаций. 29 января в ряд организаций и учреждений Пермского края на электронную почту поступили анонимные сообщения о минировании, - сообщили в министерстве территориальной безопасности Прикамья. Правоохранительными органами совместно с органами власти Пермского края проводилась проверка поступившей информации

ИСТОЧНИК KP.RU

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