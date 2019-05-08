В Перми из-за сообщений о минировании эвакуировали 8 торговых центров

«Мог быть под лавиной рядом с ребятами»: новосибирец избежал смерти, отказавшись от похода на Алтай

В горах погибли семеро туристов из Новосибирска, «КП» пообщалась с их друзьями. Те уверяют: о смертельном риске группа знала