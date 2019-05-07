«Прикладывала к ране памперс – больше ничего не было». Возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины в прикамской больнице

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти женщины в Кудымкарской окружной больнице. Напомним, в феврале жительница Гайн Галина Сидорина упала с лестницы и сломала пяточную кость. Осколком кости при этом ей разрезало крупный сосуд. Местный хирург наложил женщине гипс. Но рана загноилась, у Галины Ивановны поднялась температура, и женщину отправили в окружную больницу.

- Травматолог направил маму на рентген и пришел к выводу, что гипс был наложен непрофессионально, - говорит Дмитрий, сын Галины Сиротиной.

60-летнюю женщину положили в стационар Кудымкарской больницы. Назначили антибиотики. Спустя неделю лечения у нее пропал аппетит, началась рвота.

- Ей каждый день приносили еду и каждый раз забирали обратно не съеденную, понимая, что мама ничего не ест, - рассказывает Дмитрий. - Врачи успокаивали меня, утверждали, что это дисбактериоз - последствие приема антибиотиков. 6 марта мне позвонила сестра, которая живет в Кудымкаре, и сказала, что маме стало еще хуже – она уже не может вставать.

Через некоторое время врачи сообщали родственникам, что у Галины Владимировны асцит - скопление жидкости в полости живота. Но, чтобы определить его причину, женщину нужно срочно прооперировать.

После операции врачи назвали диагноз - воспаление кишечника. Десять дней Галина Сиротина пролежала в реанимации, где ее кормили через зонд и через дренаж откачивали из живота жидкость. Потом ее перевели в обычную палату.

- На месте установки дренажа в животе у мамы осталось отверстие, из которого постоянно вытекала жидкость, - вспоминает Дмитрий. – Она старалась собирать ее в памперсы, которые прикладывала к отверстию, так как других способов у нее не было.

В результате через полтора месяца лечения женщина скончалась.

- 30 марта мама позвонила мне и сказала, что ей очень больно, и никто к ней не подходит, - говорит Дмитрий Сиротин. - Это были последние слова, которые я от нее слышал.

После смерти матери Дмитрий обратился с заявлением в Кудымкарский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пермскому краю. Он считает, что Галина Сидорина умерла в результате ненадлежащего исполнения врачами своих профессиональных обязанностей. Следователи провели проверку.

- Было возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины, - сообщил исполняющий обязанности руководителя межрайонного отдела СУ СКР Теймураз Чащин.

Следственный комитет назначил комплексную судебно-медицинскую экспертизу.

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