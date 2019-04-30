«Ей было больно, а врачи не подходили». В прикамской больнице умерла женщина, которую лечили от перелома пятки

- Мама решила не дожидаться выходных, когда я смогу прийти и помочь ей скинуть снег, а сама полезла на крышу, - рассказывает Дмитрий Сидорин. – Но не удержалась и упала с лестницы, примерно с полутораметровой высоты. И получила открытый оскольчатый перелом пяточной кости на левой ноге.

Сын рассказывает с чего началась эта трагедия 00:00 00:00

Дмитрий легко оперирует медицинскими терминами – пока его мама, Галина Владимировна, лежала в больнице, он, похоже, выучил их все наизусть. Но, увы, спустя полтора месяца после перелома Галина Сидорина скончалась в окружной кудымкарской больнице. Летом минувшего года ей исполнилось 60 лет. Бодрая, энергичная женщина, всю жизнь она проработала на почте, и только два года назад вышла на пенсию, чтобы сидеть с внуком.

Врачебный марафон

После падения маму Дмитрия Сидорина увезли на скорой в Гайнскую больницу.

- У мамы сильно шла кровь, видимо, осколком кости прорезало крупный сосуд, - рассказал сын.

В больнице молодой хирург зашил рану и наложил гипс. После этого назначил Галине Владимировне ежедневно приходить на перевязки. Спустя пять дней у нее поднялась температура. Врач выписал женщине антибиотики и записал ее на прием к травматологу в Кудымкар, в окружную больницу.

Как объясняли врачи ухудшение здоровья мамы, рассказывает ее сын Дмитрий 00:00 00:00

- Травматолог направил маму на рентген и пришел к выводу, что гипс был наложен непрофессионально, - говорит Дмитрий. - Из-за этого, как я понял, открытая рана была инфицирована и пошло нагноение.

Галину Сиротину положила в стационар кудымкарской больницы. Спустя неделю лечения у нее пропал аппетит, началась рвота.

- Ей каждый день приносили еду и каждый раз забирали обратно не съеденную, понимая, что мама ничего не ест, - рассказывает Дмитрий. - Врачи успокаивали меня, утверждали, что это дисбактериоз - последствие приема антибиотиков. 6 марта мне позвонила сестра, которая живет в Кудымкаре и сказала, что маме стало еще хуже – она уже не может вставать.

Как оказалось, у женщины асцит - скопление жидкости в полости живота. По словам Дмитрия, врачи сообщили, что его маму нужно срочно оперировать, чтобы определить причину асцита. Иначе она может не дожить даже до утра. Родственники согласились на операцию.

- После операции сказали, что у нее воспаление кишечника – колит, - вспоминает сын. - 10 дней она пролежала в реанимации, где ее кормили через зонд.

Потом перевели в обычную палату в травматологию, даже хотели отправить в больницу в Гайны. Но спустя несколько дней ее состояние вновь стало ухудшаться.

- Я сорвался, поехал в Кудымкар, - рассказывает Дмитрий. - Настаивал, чтобы вызвали специалистов из краевой больницы. Тем более, что гастроэнтеролога в нашей больнице вообще нет. Но мне отказали, ссылаясь на необходимость компьютерной томографии. А утром 30 марта мама позвонила мне и сказала, что ей очень больно, и никто к ней не подходит. Это были последние слова, которые я от нее слышал.

1 апреля Дмитрию сообщили, что его мама впала в кому и умерла в палате интенсивной терапии.

Идут проверки

Любая смерть пациента в больнице вызывает тягостное чувство – почему человек погиб там, где ему должны были помочь. Но когда после полутора месяцев лечения умирает женщина, попавшая в больницу далеко не с самым тяжелым переломом, - появляется масса вопросов.

Поэтому Дмитрий обратился с заявлением в Кудымкарский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пермскому краю, где сейчас проводят проверку по факту смерти женщины.

—Мы будем проверять деятельность всех медицинских работников, которые имели отношение к этому делу, и по диагностированию, и по лечению. Назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза, - говорит исполняющий обязанности руководителя межрайонного отдела СУ СКР Денис Савельев.

Также Дмитрий Сиротин написал жалобу в краевое министерство здравоохранения.

- Я полагаю, что моя мать умерла в результате ненадлежащего исполнения врачами своих профессиональных обязанностей, прошу установить виновных лиц и привлечь их к ответственности, - написал он в заявлении.