«Ожиданием своим ты спасла меня». Максим Решетников поздравил пермяков с 9 Мая строками из легендарного произведения Симонова
Губернатор Пермского края Максим Решетников решил поздравить жителей региона не только на Параде, но и видеообращении на своей странице в социальной сети. Там он выложил видеопоздравление с Днем Победы. На видео глава региона читает лирические строки из легендарного произведения Константина Симонова «Жди меня».
«Всех, кто воевал и ковал Победу в тылу, кто ждал и верил, мы помним», - написал он.
Прогуливаясь в центре Перми у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу, губернатор прочитал строки из стихотворения.
«Жди меня» - одно из самых известных произведений К. Симонова. Первоначально стихотворение не предназначалось для публикации — как слишком личное; тем не менее Симонов неоднократно читал его друзьям. 9 декабря 1941 года Симонов прочитал стихотворение в радиоэфире.
Пользователи Сети откликнулись на публикацию: она собрала около двухсот комментариев. «Здорово, очень душевно. То, что нужно сейчас»,- написал один из пользователей.
ИСТОЧНИК KP.RU