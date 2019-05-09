«Ожиданием своим ты спасла меня». Максим Решетников поздравил пермяков с 9 Мая строками из легендарного произведения Симонова

СЕГОДНЯ 16:38 2019-05-09T16:39:54+03:00

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Губернатор Пермского края Максим Решетников решил поздравить жителей региона не только на Параде, но и видеообращении на своей странице в социальной сети. Там он выложил видеопоздравление с Днем Победы. На видео глава региона читает лирические строки из легендарного произведения Константина Симонова «Жди меня».

«Всех, кто воевал и ковал Победу в тылу, кто ждал и верил, мы помним», - написал он.

Прогуливаясь в центре Перми у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу, губернатор прочитал строки из стихотворения.

«Жди меня» - одно из самых известных произведений К. Симонова. Первоначально стихотворение не предназначалось для публикации — как слишком личное; тем не менее Симонов неоднократно читал его друзьям. 9 декабря 1941 года Симонов прочитал стихотворение в радиоэфире.

Пользователи Сети откликнулись на публикацию: она собрала около двухсот комментариев. «Здорово, очень душевно. То, что нужно сейчас»,- написал один из пользователей.

reshetnikovmg Жди меня, и я вернусь... Константина Симонова Всех, кто воевал и ковал Победу в тылу, кто ждал и верил, мы помним. #стихивеликойвойны #стихипобеды #9мая #деньпобеды

ИСТОЧНИК KP.RU