«А ведь начинали одинаково». Пермская актриса Марина Федункив поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах

В воскресенье, 21 апреля, 73% процентов украинцев проголосовали «за» и шоумен Владимир Зеленский стал новым президентом Украины. Это событие не оставило равнодушными ни простых граждан Украины и России, ни знаменитостей. Коллеги «по цеху» поздравляли Владимира Зеленского с новым постом. Пермская актриса Марина Федункив тоже опубликовала в Instagram фото с новым президентом Украины.

marina_phedunkiv Марина Федункив поздравила Владимира Зеленского

Пермячка вспомнила, что актеры вместе начинали карьеру в шоубизнесе и поздравила актера с победой.

- А ведь когда-то начинали одинаково. Владимир Зеленский, поздравляю с победой! А Украину со свободными выборами!

Марина Федункив и 41-летний Владимир Зеленский вместе играли в КВН.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермская актриса Марина Федункив опубликовала свадебное фото с Александром Реввой