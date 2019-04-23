2019-04-23T07:54:07+03:00
Звезды

«А ведь начинали одинаково». Пермская актриса Марина Федункив поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах

Они вместе играли в КВН
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В воскресенье, 21 апреля, 73% процентов украинцев проголосовали «за» и шоумен Владимир Зеленский стал новым президентом Украины. Это событие не оставило равнодушными ни простых граждан Украины и России, ни знаменитостей. Коллеги «по цеху» поздравляли Владимира Зеленского с новым постом. Пермская актриса Марина Федункив тоже опубликовала в Instagram фото с новым президентом Украины.

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Марина Федункив поздравила Владимира Зеленского
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Пермячка вспомнила, что актеры вместе начинали карьеру в шоубизнесе и поздравила актера с победой.

- А ведь когда-то начинали одинаково. Владимир Зеленский, поздравляю с победой! А Украину со свободными выборами!

Марина Федункив и 41-летний Владимир Зеленский вместе играли в КВН.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермская актриса Марина Федункив опубликовала свадебное фото с Александром Реввой

ИСТОЧНИК KP.RU

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