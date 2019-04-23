«А ведь начинали одинаково». Пермская актриса Марина Федункив поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах
В воскресенье, 21 апреля, 73% процентов украинцев проголосовали «за» и шоумен Владимир Зеленский стал новым президентом Украины. Это событие не оставило равнодушными ни простых граждан Украины и России, ни знаменитостей. Коллеги «по цеху» поздравляли Владимира Зеленского с новым постом. Пермская актриса Марина Федункив тоже опубликовала в Instagram фото с новым президентом Украины.
Пермячка вспомнила, что актеры вместе начинали карьеру в шоубизнесе и поздравила актера с победой.
- А ведь когда-то начинали одинаково. Владимир Зеленский, поздравляю с победой! А Украину со свободными выборами!
Марина Федункив и 41-летний Владимир Зеленский вместе играли в КВН.
Напомним, ранее мы писали о том, что пермская актриса Марина Федункив опубликовала свадебное фото с Александром Реввой
ИСТОЧНИК KP.RU