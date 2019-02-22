2019-02-22T10:49:22+03:00
Общество

"Когда шутка затянулась". Пермская актриса Марина Федункив опубликовала свадебное фото с Александром Реввой

Она стоит рядом с резидентом Comedy Club , облаченная в фату
Андрей МАТЛИН
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Марина Федункив заинтриговала поклонников. Фото: страница в Instagram актрисы.Марина Федункив заинтриговала поклонников. Фото: страница в Instagram актрисы.
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Пермская актриса Марина Федункив разметила на своей странице в Instagram снимок в свадебном платье.

На «свадебной» фотографии рядом с 45-летней актрисой, облаченной в фату, стоит 44-летний резидент Comedy Club Александр Ревва. Рядом со снимком Марина Федункив написала с намеком: "Когда шутка затянулась".

Кто-то из поклонников актрисы поспешил ее поздравить: «Совет да любовь!»

Но другие посетители ее страницы в Instagram припомнили, что это уже не первый пост в соцсетях Марины Федункив в свадебном платье. В начале февраля она выложила в Instagram подобный «свадебный» снимок, на котором стоит в свадебном платье с актером Павлом Деревянко. С ним актриса снимается в комедии «За двумя зайцами».

Посетители странички предположили, что на этот раз мама Коляна из «Реальных пацанов» вспомнила о том, что с Александом Реввой они снимались вместе в фильме «Бабушка легкого поведения 2», он как раз сейчас идет в кинотеатрах.

Но, возможно, разгадка намного проще: звезда «Реальных пацанов» и Comedy Women Марина Федункив запустила новое развлекательное шоу «Пригласите на свадьбу!», куда предполагается приглашать известных ведущих и артистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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