«Хотел вылечить жену от рака». Пермский бизнесмен обманул десятки туристов на 4 миллиона рублей

- Мой муж попал в капкан из-за моей смертельной болезни, - плачет Елена, жена директора турфирмы, который обманул десятки туристов. - Он разрывался, пытался спасти меня и бизнес, но не выдержал и прогорел.

В июне прошлого года в Перми неожиданно для всех лопнула турфирма «Мастер путешествий». Люди пришли за уже оплаченными путевками в Турцию, Грецию и на Кипр, но офис, который находился в ДК имени Ленина, оказался закрыт. На телефонные звонки никто не отвечал, а в социальных сетях все странички «Мастера путешествий» оказались удалены.

Жена директора "Мастера путешествий" рассказала, почему лопнула турфирма ее мужа 00:00 00:00

Не состоявшаяся туристка Оксана Новикова рассказала, что раньше доверяла фирме, поэтому позвала в поездку подругу с ребенком.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Папа попал в больницу со стрессом»

- Папа в психиатрической клинике, у него стресс, - сообщил обманутым туристам сын директора фирмы. - Больше я ничего пояснить не могу.

Полиция собирала от пермяков заявления, а потом задержала 49-летнего директора «Мастера путешествий» Леонида Другова. В отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Пострадавших - 37 человек, они оценили свой ущерб в четыре миллиона рублей.

- Я много лет пользовалась услугами этой фирмы и считала ее надежной, - говорит одна из клиенток. - На этот раз я купила путевки в Турцию, мы с подругой собирались свозить своих детей на море. Заплатила в общей сложности 380 тысяч рублей, эти деньги назад я так и не получила.

Только одному из туристов вернули 7 тысяч рублей - больше на счетах фирмы денег не было. Из имущества удалось арестовать только одноэтажный дом из пеноблоков, в котором проживали сам Другов, его жена и сын.

Впервые Леонид и Елена выбрались вместе в поездку в 2009 году - по "Золотому кольцу". Фото: личный архив.

«Все случилось из-за меня»

Леонид Другов полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием. На суде прокурор потребовала для него максимального наказания - 6 лет лишения свободы.

Потерпевшие подали в суд иски и поначалу ходили на судебные заседания, чтобы понять: куда делись деньги? Но на все вопросы Другов отвечал, что в фирме получился «кассовый разрыв», и их деньги он вынужден был вложить, чтобы исполнить обязательства перед предыдущими туристами.

- Мы так и не поняли, почему же все-таки фирма прогорела, - говорят туристы.

Единственное имущество Друговых, одноэтажный особняк из пеноблоков, который Леонид, его жена и сын строили своими руками, арестовали за долги. Фото: личный архив.

- Все случилось из-за меня, - задыхаясь, позвонила в «Комсомолку» жена Другова Елена. - Хотя кассовый разрыв между доходами и расходами начался у Леонида еще в 2015 году, после того, как пришлось отменить поездки из-за запрета вылета в Турцию и вернуть людям деньги. А потом выяснилось, что я смертельно больна. Он боролся, как мог за фирму и за семью, работал по 20 часов в сутки. Но у него ничего не получилось. Я бы рассказала об этом на суде, но я не могу этого сделать - мне делают химиотерапию, я задыхаюсь. Арестованный дом в Костарево - это наше единственное жилье. Если дом отберут, нам негде с сыном будет жить. Если мужа посадят на 6 лет, я не выживу одна.

«Жена была моей школьной любовью»

О том, почему процветающая фирма лопнула буквально в один день, Леонид Другов рассказал в интервью «КП».

Леонид и Елена учились в одной школе в Кудымкаре. В старших классах он вдруг понял, что на переменах отыскивает глазами девочку, которая была на год младше его.

- Я уже учился в радиотехническом техникуме, когда мы с Леной начали перезваниваться, - рассказывает Леонид. - Потом меня забрали в армию, я писал ей письма. Она тогда уже училась в университете на филфаке.

Вернувшись из армии, Леонид устроился работать инженером на пермское оборонное предприятие. Он был там нарасхват - наладчики станков с ЧПУ тогда были на вес золота.

- У меня появились жилье, заработок, и я решился сделать Лене предложение, - рассказывает Леонид. - В 1993 году у нас родился сын, а потом на заводе перестали платить зарплату. Мы купили подержанную «ГАЗельку»-фургон, и я стал возить, что придется - продукты, мебель.

Леонид Другов сам обкладывал бревенчатый дом пеноблоками. Фото: личный архив.

Съездили в Грецию и решили заняться турбизнесом

- В 2013 году мы с Леной впервые позволили себе съездить за границу, в Грецию, мечтали об этом давно, с тех пор, как съездили вместе по «Золотому кольцу», - рассказывает Леонид. - Это было чудо! Мы ходили вдвоем с женой по древней греческой земле. И я подумал: это то, чем я хочу заниматься - помогать людям увидеть такие же красивые места. Я стал искать в интернете информацию про туристический бизнес и решил, что у меня все получится.

- Ну вот, теперь ты будешь мастер путешествий! - улыбнулась Лена.

А Леонид решил: именно так и будет называться их бизнес.

- Я не жадничал, брал комиссионные за путевки по минимуму, и число клиентов стало расти, - рассказывает Леонид. - Но с 2014 года начались проблемы. Доллары и евро росли в цене. А потом у нас закрыли перелеты в Турцию и Египет. Чтобы не потерять репутацию, я вернул деньги клиентам, хотя туроператор мне их не погасил. Надеялся, что со временем покрою убытки, буду работать сутками, но выкручусь. И действительно, скоро я уже отмечал юбилей - своего тысячного клиента. Но тут случилась беда. Жене поставили смертельный диагноз.

Леонид Другов полностью признал свою вину и попросил прощения у потерпевших.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Хотел заработать на операцию за границей

- Все началось с обычного недомогания, - вспоминает Леонид. - Жена стала быстро уставать, раздражаться, пошла к терапевту, а тот направил ее к онкологу. Врачи обнаружили в кишечнике огромную опухоль. Потом были четыре операции, бесконечные курсы облучения, химиотерапии, но болезнь только прогрессировала. Делали все в Перми и бесплатно. Я думал, может, операция за границей поможет. Но это, наверное, дорого. Я решил рискнуть и еще нарастить обороты. Чтобы увеличить число клиентов, опустил размер комиссионных до одного процента. Народ пошел, клиентская база выросла до 1400 человек. Но потом я понял, что доходы фирмы не покрывают убытки, и кассовый разрыв все растет. Жена угасала, и я не мог ей ничем помочь. В итоге я сорвался, попал в больницу. А потом были следствие и суд.

Судья приговорил директора турфирмы к 5 годам 6 месяцам колонии.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Приговор Другову огласили в понедельник - 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Кроме этого, бизнесмен должен выплатить штраф в 100 тысяч рублей и оплатить иски потерпевших на 4 миллиона рублей.

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