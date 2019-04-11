2019-04-11T14:10:09+03:00
Общество

В Перми судят директора турфирмы, который обманул 50 человек

Прокурор потребовала для него максимальные шесть лет
Андрей МАТЛИН
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Леонид Другов пообещал в последнем слове рассказать, куда он дел деньги.Леонид Другов пообещал в последнем слове рассказать, куда он дел деньги.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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- Наши дети так радовались, что скоро увидят море, - говорит пермячка Оксана Новикова. - Я уговорила подругу с ребенком ехать с нами в Турцию. Путевки в пятизвездочный тур обошлись нам в 380 тысяч на всех. Мы предвкушали десять дней в раю. Купили детишкам летние костюмчики...

Как считает Оксана, им еще повезло.

- На суде многие обманутые туристы рассказывали, как приехали за границу, и только там выяснилось, что места в отеле им не забронировали и обратные билеты никто не приобрел, - говорит она. – Они вынуждены были звонить родным и знакомым, просить выслать им деньги, чтобы вернуться домой.

Отдых Оксаны, ее детей и детей подруги был напрочь испорчен. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Отдых Оксаны, ее детей и детей подруги был напрочь испорчен.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мотовилихинском суде рассматривают дело руководителя пермской турфирмы «Мастер путешествий» Леонида Другова. Его обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

Прокурор попросила для него максимальный срок по этой статье – 6 лет лишения свободы.

- Отпуск пяти десятков человек был испорчен, людям до сих пор не вернули деньги, - объяснила она, почему не может быть проявлено снисхождения.

И также предложила удовлетворить все иски потерпевших – на общую сумму около 4 миллионов рублей.

Прокурор попросила назначить максимальное наказание. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прокурор попросила назначить максимальное наказание.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Эта турфирма торговала пляжными турами в ДК имени Ленина, а в июне телефоны замолчали, офис, куда пришли туристы со своими вопросами, оказался пуст.

Единственную информацию обманутые туристы получили от сына Другова. Он подошел к людям, которые толпились у запертого офиса. «Я сын директора турфирмы, папу положили в психиатрическую клинику, - объявил он им. - Это все, что я могу сказать».

На счетах турфирмы оказались лишь 7 тысяч рублей.

У Другова арестовали дом с земельным участком в микрорайоне Южный. Но на суде адвокат заявил, что его нельзя изъять, потому что это единственное жилье у его жены и сына.

Это все имущество, которое удалось обнаружить.

- По недвижимости за рубежом у моего клиента, про которую мы слышали на суде от истцов, нам не представили никаких документальных подтверждений, - заявил на суде адвокат обвиняемого. – Деньги потерпевших мой клиент не присвоил, не закопал в землю, а выплатил предыдущим туристам.

Однако почему возникла необходимость

Адвокат Другова заявил, что он и сам перенес стресс от случившегося. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Адвокат Другова заявил, что он и сам перенес стресс от случившегося.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

брать деньги у одних туристов, чтобы отдать другим, адвокат не пояснил. Он предложил снять арест с дома на Южном, а иски всех потерпевших, не явившихся на это заседание, не удовлетворять.

- Истцы подавали иски только на предварительных слушаниях, и мы не знаем, может быть, они теперь передумали требовать возмещение ущерба, - предположил он. – Ну, а дом это единственное жилье супруги и сына моего клиента. Я прошу назначить моему подзащитному наименьшее наказание из возможного. Он и сам тяжело пережил эту историю: месяц лечился у психиатра.

- Куда же все-таки делись деньги туристов, которые хотели, но так и не смогли отдохнуть прошлым летом? – спросили мы у Леонида Другова после судебного заседания.

- Об этом я расскажу в своем последнем слове, - коротко пообещал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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