От «бабушки» до инноваций

Олег Третьяков в середине апреля встретился с коллегами-нефтяниками и представителями прессы в ТЮЗе. Площадка была выбрана не случайно - такая коллаборация имела место быть в связи с объявленным президентом Годом театра в России и, конечно, на выбор повлиял тот факт, что в 1930 году в стенах особняка Елизаветы Любимовой трудились нефтяники треста «Уралнефть», которые переехали сюда из Верхнечусовских Городков.

16 апреля 1929 года именно там, в Городках, было открыто первое на Урале нефтяное месторождение. «Черное золото» дала скважина №20 (впоследствии названная «бабушкой»), пробуренная под руководством профессора Преображенского и бурового мастера Позднякова. Вот она- то и положила начало освоению нефтяных богатств Пермского края и всей Волго-Уральской нефтегазоносной провинции.

С момента первой капли нефти, добытой в Верхнечусовских Городках, прошло 90 лет, и цифры поражают своими масштабами. В прошлом году предприятие на территории Пермского края добыло 15,4 млн тонн нефти. В общей сложности с момента начала нефтедобычи в регионе за 9 десятков лет лукойловцы подняли из недр Прикамья 750 млн тонн черного топлива.

Такие цифры на пресс-конференции озвучил Олег Третьяков, представитель Президента Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Республике Башкортостан, Удмуртской республики и Свердловской области, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

- 90 лет - это целая эпоха, тысячи судеб и 750-миллионов тонн нефти. За эти годы пермская нефть переживала разные времена, но каждое следующее поколение нефтяников ЛУКОЙЛа сохраняло и приумножало достижения предшественников, - отметил Олег Третьяков. - На 2019 год у нас стоит цифра 15 миллионов 700 тысяч тонн, по газу мы планируем 1,9 миллиарда, и я думаю, что на два миллиарда мы выйдем.

В планах юбилейного года - театральные гастроли, творческие конкурсы, кроме того, никто не отменял производственных задач. В течение года состоятся десятки крупных открытий, совместных с благотворительным фондом «ЛУКОЙЛ» акций, 130 спектаклей ведущих пермских театров. Поддержку получат 12 спортивных объектов, 13 учреждений образования, 10 культуры и 10 инфраструктуры. В общей сложности в этих мероприятиях примут участие около двух миллионов жителей Пермского края, его столицы, а районы деятельности нефтяников получат 21 медицинский автомобиль.