Мифы о банковских картах, или почему стоит отказаться от наличных

Сколько карточек у вас в кошельке? Сегодня банковская карта есть почти у каждого из нас: у детей и пенсионеров, домохозяек и бизнесменов… Но отношение к ней весьма противоречивое. Кто-то полностью забыл о наличных, кто-то в день зачисления зарплаты снимает всю сумму. Предлагаем разобраться и определить, какой же способ использования денег выгоднее, удобнее и безопаснее.

Миф 1. Карту легко потерять

Теоретически от этого никто не застрахован. Но представьте аналогичную ситуацию: вы потеряли кошелек или у вас его украли. Это значит, что с наличными, которые в нём были, вы можете попрощаться раз и навсегда.

С банковской картой все иначе. Что бы с ней ни случилось: выпала из кармана, забыли в банкомате, сгрызла собака, – вашим сбережениям ничего не угрожает. Потому что деньги хранятся не на самом пластике, а на банковском счёте, который к ней привязан. Карточка — это просто идентификатор. Обратитесь в отделение банка или закажите новую карту в мобильном приложении, и через несколько дней вы получите точно такую же новенькую. А в «период ожидания» сможете без проблем снять необходимую сумму со своего счета в любом отделении банка, просто предъявив паспорт.

Миф 2. С карты могут снять деньги другие люди

Допустим, вы потеряли карту, и ее кто-то нашел. Как известно, на лицевой стороне карты четко выбита фамилия и имя владельца. Порядочный человек, скорее всего, захочет вернуть карту «законному хозяину» и принесет ее в ближайшее отделение банка. Если карта привязана к вашему номеру телефона, то сотрудникам банка не составит большого труда отыскать ваши контакты в клиентской базе и сообщить о том, что карта нашлась. В ином случае она будет просто уничтожена.

Рассмотрим другой вариант: карту украли. Первое, что захочет сделать мошенник, - завладеть вашими «кровно заработанными». Снять их в банкомате можно только после правильного введения четырехзначного пин-кода, который другой человек, конечно, не знает. Подобрать пин-код наугад теоретически возможно, но для этого придется перебрать тысячи вариаций. А вот бдительный банкомат уже после третьей неправильно введенной комбинации цифр заблокирует банковскую карту, заподозрив неладное. Впрочем, вы можете сработать на опережение: как только обнаружите пропажу, незамедлительно позвоните на горячую линию своего банка и заблокируйте карту, или сделайте это при помощи мобильного приложения банка в своем смартфоне.

Миф 3. Чужой картой можно расплатиться за покупки в интернете

Надеемся, мы убедили вас, что пин-код надежно защищает доступ к вашему банковскому счету от посягательств посторонних личностей. Снять все деньги или расплатиться чужой картой в магазине – миссия практически невыполнимая. Но есть еще одна потенциальная опасность – покупки в интернете. Допустим, мошенник попытается воспользоваться вашей картой, оплачивая товары и услуги на различных сайтах.

Для этого нужно ввести номер банковской карты, трехзначный код, указанный на оборотной стороне карты, и фамилию-имя владельца. В принципе, вся эта информация есть на самом пластике. Однако на втором этапе для подтверждения суммы платежа на мобильный телефон, привязанный к карте, или личный e-mail будет отправлено смс с уникальным кодом. Поскольку доступа к вашей почте и телефону у мошенника точно нет, этот код сможете увидеть только вы. После чего немедленно заблокируйте карту, если вы еще не успели этого сделать, позвонив на горячую линию своего банка, или через мобильное приложение банка в своем смартфоне.

Миф 4. Владельца карты проще обсчитать

«Проверяйте сдачу, не отходя от кассы!» — гласит популярное объявление. Банковская карта избавляет своего владельца от лишнего беспокойства. Вероятность быть обсчитанным на кассе намного меньше, чем при наличных расчетах. Просто проверьте, совпадает ли сумма в чеке с суммой списания средств с вашей карты – смс-уведомление придет через пару секунд после оплаты, вы даже не успеете отойти от кассы.

Кроме того, при расчёте наличными любой человек рискует нарваться на поддельные купюры. Продавец, не распознав в кассе фальшивку, может случайно вручить её в качестве сдачи. Расплачиваясь картой, вы гарантированно застрахованы от подобной неприятной ситуации.

Миф 5. Сумму на карте сложнее контролировать, чем в кошельке

Весьма распространенное заблуждение, но тоже ошибочное. Допустим, вы пользуетесь только наличными, но при этом у вас нет привычки вести «личную бухгалтерию», чтобы учитывать свои расходы. Что в итоге? Деньги улетают «непонятно куда».

В отличие от наличных, все операции с банковскими счетами обязательно фиксируются. Большинство банков предлагает своим клиентам услугу СМС-оповещения о движениях средств на карте. Эта услуга позволяет моментально узнавать о любой операции с картой, о сумме платежа и даже месте, в котором он был совершён. Это значит, что вы всегда сможете восстановить картину своих расходов за последнюю неделю или месяц, просмотрев смс-ки с номера банка.

Миф 6. Банковская карта – только для расходов.

Сегодня, расплачиваясь картой, вы еще и зарабатываете. Сегодня многие банки предлагают своим клиентам выгодный кешбек за покупки, оплаченные картой. Это могут быть или проценты от суммы платежа на основной счет, или баллы по программам лояльности.

Миф 7. Крупные покупки - только за наличные

Банковской картой можно оплатить не только продукты в ближайшем супермаркете, но и крупные покупки, такие как автомобиль, например. Большинство торговых точек сегодня оборудованы терминалами для возможности безналичной оплаты. Избавьте руки от купюр, ведь теперь нет необходимости снимать большое количество денег, - все необходимое может поместиться на «пластике».