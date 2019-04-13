2019-04-13T07:33:36+03:00
Происшествия

«Вышел из школы и пропал». В Перми разыскивают 16-летнего подростка

11 апреля Алексей Стерлядев ушел из школы и домой не вернулся
Константин КЯКИНЕН
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фото: ЧП ДТП Пермьфото: ЧП ДТП Пермь
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В Перми разыскивают 16-летнего подростка. 11 апреля Алексей Стерлядев вышел из школы №4 на Гайве, но домой не вернулся. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Мальчик немного прихрамывает на правую ногу. Живет в Закамске в районе гипермаркета «Магнит».

Алексею на вид 16-17 лет, рост 162-167 см., среднего телосложения, глаза карие, волосы чёрные, длинная челка.

Был одет в черно-зеленую куртку, серые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о судьбе школьника, просят позвонить по телефону 8-982-48-49-902 или в полицию 02 (с сотового 102).

Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой ищут добровольцев для поиска мальчика. Звоните по тел. 20-44-904.

Тем временем, полиция и родственники разыскивают Светлану Филимонову. 8 апреля 35-летняя женщина уехала из Краснокамска в Закамск на работу и с тех о ней никто не слышал. Она работает продавщицей в торговом центре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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