«Вышел из школы и пропал». В Перми разыскивают 16-летнего подростка

В Перми разыскивают 16-летнего подростка. 11 апреля Алексей Стерлядев вышел из школы №4 на Гайве, но домой не вернулся. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Мальчик немного прихрамывает на правую ногу. Живет в Закамске в районе гипермаркета «Магнит».

Алексею на вид 16-17 лет, рост 162-167 см., среднего телосложения, глаза карие, волосы чёрные, длинная челка.

Был одет в черно-зеленую куртку, серые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о судьбе школьника, просят позвонить по телефону 8-982-48-49-902 или в полицию 02 (с сотового 102).

Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой ищут добровольцев для поиска мальчика. Звоните по тел. 20-44-904.

Тем временем, полиция и родственники разыскивают Светлану Филимонову. 8 апреля 35-летняя женщина уехала из Краснокамска в Закамск на работу и с тех о ней никто не слышал. Она работает продавщицей в торговом центре.