«Трое суток искали бабушку, которая ушла за ягодами. А она очухалась и собралась за грибами»

- Я выросла в детском доме, и у меня было не самое легкое детство, - говорит 27-летняя Ксения Макарова, координатор поискового отряда имени Ирины Бухановой. – И с юного возраста я всегда старалась помогать людям. Тем, кого обидели, тем, кому нужна поддержка и помощь.

О трагедии 22-летней Ирины Бухановой «Комсомолка» писала раньше. Девушка пропала летом 2015 года. Неделю ее искали сотни волонтеров. Добровольцы прочесывали дворы и парки, расклеивали ориентировки.

А потом как гром среди ясного неба. Девушку нашли убитой, и убийцей оказал бывший парень Ирины, Андрей, который совершил это зверство из ревности. Молодой человек вместе со всеми каждый день искал пропавшую девушку. Его уже осудили.

В память об Ирине волонтеры организовали поисковый отряд, который за несколько лет стал самым крупным в регионе.

- После поисков Ирины осталась группа людей, неравнодушных, бескорыстных, чистых сердцем, - говорит Ксения. – У многих есть семьи, ответственная работа, но каждый из них был готов в любую минуту бросить все свои важные дела и мчатся среди ночи в поля – на поиск пропавшего человека.

Ксения замужем, воспитывает 9-летнюю дочь. Признается, что часто меняет работу, потому что не каждый работодатель готов понять, когда девушка посреди рабочего дня может внезапно уехать. Как она говорит сама, туда, где она нужнее.

Ксения - координатор отряда

- Муж и дочь тоже не всегда готовы понять, когда мама вскакивает в два часа ночи и уезжает в лес, где заблудился человек, - улыбается Ксения. – Или бросить на плите недоваренный суп.

Сейчас в поисковом отряде имени Ирины Бухановой больше 65 волонтеров – самых разных возрастов и профессий. Самому старшему – 54 года. Это и те, кто работают непосредственно на местности. И те, кто занимается обзвоном больниц, расклейкой ориентировок, распространением информации в социальных сетях.

Отряд работает в тесном взаимодействии с ГУ МВД России по Пермскому краю.

- Информация о пропавшем человеке поступает нам непосредственно от его родственников или от полиции, - рассказывают волонтеры. – В зависимости от конкретной ситуации, мы принимаем решение, в каком режиме будут организованы поиски. Если пропал ребенок, пожилой человек, объявляется срочный сбор. Волонтеры оказываются на месте в течение одного – двух часов.

Людей всегда не хватает. И отряду очень нужны люди, готовые прийти на помощь тем, кто оказался в беде.

- Не нужно бояться и терзать себя сомнениями: «А вдруг не получится?», «Я не знаю, как это делается!», «Я не умею!», - говорят волонтеры. - Среди нас - обычные люди, с работой, семьей и детьми. Мы прекрасно понимаем, что не у всех есть возможность участвовать в поисках на местности, но ведь существуют и другие стороны поисков, о которых не так много рассказывают. В частности - информационная часть, которая заключается в распространении информации в социальных сетях, обзвоне больниц, печати и расклейке ориентировок.

На данный момент в отряд нужны операторы, картографы, психологи, педагоги, охотники, рыбаки, редакторы, дизайнеры, а также люди со специальной техникой – квадрокоптер, снегоход, квадроцикл.

- У нас работают удивительные и неравнодушные люди, - говорит Ксения. – Мы – это маленькая ячейка, семья, где люди всегда поддержат друг друга.

Поиски пропавших людей в лесу – пожалуй, самая тяжелая и ответственная часть работы волонтеров.

- Бывает, ищешь человека, наматываешь по лесу 40 километров, продираясь через борщевик и отмахиваясь от мошкары, падаешь от усталости, а тебе звонят: нужно ехать на новые поиски, - рассказывает о простых будняя координатор отряда. – И ты, забыв про усталость, мчишься на место происшествия. Хорошо помню 82-летнюю бабушку, которая ушла в лес за ягодами и заблудилась. Мы искали ее три дня, а когда нашли, она сказала: отлежусь и за грибами пойду. Еще был случай, когда мы были в полях сутки и нашли сразу троих человек. «Найден, жив» - это самые драгоценные слова для волонтеров.