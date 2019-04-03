«Нереально умный» Как пес из приюта помог новому хозяину получить повышение

- Такой умный пес, просто слов нет, - говорит Юлия Мартьянова, волонтер муниципального приюта.

В октябре прошлого года в приют попал пес породы «овчарка». Ему дали кличку Грей.

Грей - очень воспитанный пес. Фото предоставлено Юлией Мартьяновой

- Он был в ошейнике, явно домашний, потому что вел себя очень спокойно и воспитанно, знал команды, - вспоминает Юлия. - Но его хозяева так и не объявились. А Грею в приюте было страшно - кругом раздается громкий собачий лай, привычной большой порции еды нет, за ухом никто не чешет.

Волонтеры сразу поняли, что такого пса в приюте оставлять нельзя. Пропадет. Они договорились с частным мини-приютом «Простоквашино» в Лысьве, который организовала местная жительница Светлана, и повезли Грея туда.

В приюте в Лысьве Грей повеселел. Фото предоставлено Юлией Мартьяновой

- Пес оказался добрым, ласковым и воспитанным, - говорит Юлия. - В машине сидел спокойно, просто смотрел вперед. Когда мы вышли из автомобиля, Грея сразу оживился - осматривал территорию, требовал к себе внимания. Для него в приюте выделили отдельный вольер с теплой будкой и каждый день кормили кашей с мясом. Но мы очень надеялись, что у Грея совсем скоро появится достойный хозяин.

И он появился! Через неделю пса забрали служить в закрытое учреждение.

- Сначала мы хотели сделать его караульной собакой, - рассказывает кинолог. - Но поняли, что Грей очень умен. Так что его стали перевоспитывать в служебную собаку. Начальник сказал мне, что повысит меня до старшего инструктора, если я всему научу Грея. И пес, действительно, все схватывал на лету! Так что совсем скоро меня повысят.

Летом Грей поедет на учебу с другим специалистом - будет учиться следовой работе. Но кинолог продолжает следить за судьбой друга.