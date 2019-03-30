2019-03-30T12:16:29+03:00
Общество

Самый сексуальный учитель страны присоединился к флэшмобу «Учителя тоже люди»

Пермяк Вячеслав Посох выложил в Инстаграм видео с обнаженным торсом
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Благодаря таким снимкам Вячеслав приобрел неофициальное звание «самого сексуального учителя». Фото из личного архива героя публикации.Благодаря таким снимкам Вячеслав приобрел неофициальное звание «самого сексуального учителя». Фото из личного архива героя публикации.
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В стране ширится флэшмоб «Учителя тоже люди», которым российские педагоги решили поддержать коллегу из Барнаула Татьяну Кувшинникову. Учительница была вынуждена уволиться из школы после публикации в Сети ее фото в купальнике.

Педагоги активно выкладывают в интернет свои снимки в купальниках, помечая их хештегшом #УчителяТожеЛюди.

Поддержал флэшмоб и пермский преподаватель английского языка Вячеслав Посох, которого пользователи соцсетей назвали «самым сексуальным учителем страны». Он выложил в Инстаграм свое видео с обнаженным торсом и сопроводил его следующей записью:

«Пора присоединиться к движению. Очередная история травли преподавателя из-за существования в социальных сетях и обычном соответствии нормам современного мира. Рад, что министерство просвещения поддерживает право учителей на свободу ведения социальных сетей и самовыражения. За пределами школы у нас есть друзья, интересы и желание делиться своей жизнью со своими друзьями из разных концов земли».

Вячеслав поддержал коллег. Скрин с видео. Фото: Инстаграм.

Вячеслав поддержал коллег. Скрин с видео.Фото: Инстаграм.

Напомним, 27-летний Вячеслав Посох победил в городском конкурсе «Мужчина в образовании». И когда фотографии Вячеслава из Инстаграма, где он позирует с обнаженным торсом, стали широко известны, он и приобрел неофициальное звание «самого сексуального учителя».

- Понятно, что есть какие-то рамки, учитель не может опубликовать совсем обнаженную фотографию, - говорит Вячеслав. - Но что страшного в снимках в купальниках или в закрытом нижнем белье? Учителя - это, в первую очередь, люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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