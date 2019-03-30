Самый сексуальный учитель страны присоединился к флэшмобу «Учителя тоже люди»

В стране ширится флэшмоб «Учителя тоже люди», которым российские педагоги решили поддержать коллегу из Барнаула Татьяну Кувшинникову. Учительница была вынуждена уволиться из школы после публикации в Сети ее фото в купальнике.

Педагоги активно выкладывают в интернет свои снимки в купальниках, помечая их хештегшом #УчителяТожеЛюди.

Поддержал флэшмоб и пермский преподаватель английского языка Вячеслав Посох, которого пользователи соцсетей назвали «самым сексуальным учителем страны». Он выложил в Инстаграм свое видео с обнаженным торсом и сопроводил его следующей записью:

«Пора присоединиться к движению. Очередная история травли преподавателя из-за существования в социальных сетях и обычном соответствии нормам современного мира. Рад, что министерство просвещения поддерживает право учителей на свободу ведения социальных сетей и самовыражения. За пределами школы у нас есть друзья, интересы и желание делиться своей жизнью со своими друзьями из разных концов земли».

Вячеслав поддержал коллег. Скрин с видео.Фото: Инстаграм.

Напомним, 27-летний Вячеслав Посох победил в городском конкурсе «Мужчина в образовании». И когда фотографии Вячеслава из Инстаграма, где он позирует с обнаженным торсом, стали широко известны, он и приобрел неофициальное звание «самого сексуального учителя».

- Понятно, что есть какие-то рамки, учитель не может опубликовать совсем обнаженную фотографию, - говорит Вячеслав. - Но что страшного в снимках в купальниках или в закрытом нижнем белье? Учителя - это, в первую очередь, люди.

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