Самый сексуальный учитель России: Не хочу, чтобы во мне видели только красивую обложку

«С ТАКИМ КРАСАВЧИКОМ КАШИ НЕ СВАРИШЬ»

Слава и негласное звание «Самый сексуальный учитель России» на 27-летнего Вячеслава Посоха свалились неожиданно. Молодой учитель английского языка победил в местном конкурсе «Мужчина в образовании», но рядовая с первого взгляда новость стала бомбой, когда журналисты заглянули в Instagram Вячеслава. Подтянутый красавец-спортсмен щедро делится фотографиями накаченного тела с подписчиками, позирует с обнаженным торсом, играет мускулами. А подписчики и подписчицы засыпают снимки разномастными комментариями.

«Какой номер школы? Я снова хочу учиться!»

«Позорище! Учитель называется...»

«Учительниц за фото в купальниках травят, а ему можно?»

«Я переезжаю в Пермь!»

Вячеслав почти два года жил в Австралии. Фото из архива героя

После репортажей местных СМИ подписчиков прибавилось на несколько сотен. Одни восхищаются, другие грезят о знакомстве, а третьи предлагают уволить за распущенность.

- Я дома пил чай, когда мне друг кинул ролик, его собрали из моих фото и подписали: «Самый сексуальный учитель России». Я такого не ожидал, - признается Вячеслав Посох. - Конечно, я понимаю, что я привлекательный мужчина, один раз меня снимали для фотостока. Но бывали моменты, когда внешность, скорее, мешала. Мне как-то еще девушка понравилась. Так она мне сказала: «Можно у нас будут отношения без обязательств? С тобой каши не сваришь», намекая, что я выгляжу как какой-то не очень умный и ненадежный красавчик.

Вячеслав - настоящий фанат своей работы. Фото из архива героя

Вопреки навешанному ярлыку Вячеслав успешно окончил политех и выиграл грант на учебу в австралийском Мельбурне. В Пермь он вернулся в конце декабря прошлого года. Директор родной 77-й школы предложила ему работу - вести английский у 3 - 4-х и 7 - 8-х классов. Внешность, как говорит сам Вячеслав, работе совершенно не мешает.

- И до этой шумихи, и после нее я спокойно преподавал, и никто из школьниц мне в любви не клялся. А вот в соцсетях - да, есть всякие предложения... После этих репортажей один мальчик в школе подошел и спросил: «Вас теперь уволят за те фотки?»

В универе Вячеслав как-то снялся для фотостока. Фото из архива героя

РАМКИ «ОБНАЖЕНКИ»

За примерами далеко ходить не нужно. Буквально в прошлом году на всю страну прогремел скандал из-за омской учительницы, которая выложила в соцсети свои фото в купальнике. Женщина чуть не лишилась работы, при этом народная молва не присудила ей звание «Самой сексуальной учительницы России».

- Я считаю, что эта дискриминация прежде всего связана с традициями, - говорит Вячеслав. - Женщины воспринимаются как матери, им дозволено меньше, чем мужчинам, хотя лично я с этим не согласен. Но понятно, что есть какие-то рамки. Как ни крути, учитель любого пола не может опубликовать совсем обнаженную фотографию. Но что страшного в снимках в купальниках или в закрытом нижнем белье? Учителя - это, в первую очередь, люди.

Вячеслав с 9 лет занимается спортом. Фото из архива героя

«Самый красивый учитель России» сейчас с нетерпением ждет, когда в соцсетях иссякнет поток нескончаемых «давай познакомимся, красавчик!». Такая слава ему не нужна. Но, если на кокетливые предложения незнакомок из интернета Вячеслав смотрит равнодушно, то некоторые комментарии его действительно задевают.

- Пишут, мол, распущенность учителей удивляет! Но я же не выкладываю фото с вином или с сигаретой! - говорит Вячеслав. - У меня лишь фото из тренажерного зала. Что в этом плохого? Я занимаюсь спортом больше 15 лет. Сначала был биатлон, потом - тренажерка и бег. Я за здоровый образ жизни и мои снимки - это, скорее, его пропаганда. Вы смотрите телевизор, где звезды позволяют себе намного больше, чем просто фото с тренировок. И вы не считаете, что это плохо влияет на вас или ваших детей. А фото учителей, видимо, влияют.

У ПОКЛОННИЦ НЕТ ШАНСОВ

Воздыхательницы могут расходиться по своим делам - «самый сексуальный учитель страны» женат. С 34-летней Синди он познакомился в Австралии.

Синди несколько дней назад приехала в Пермь. Фото из архива героя

- Она знала, что мне предстоит обязательно отработать несколько лет в России - таковы условия гранта, - рассказывает Вячеслав. - И все равно согласилась связать со мной жизнь. Недавно она получила визу на три месяца и на днях прилетела в Пермь. Синди пока не знает, чем будет здесь заниматься, в Мельбурне она была менеджером. Главное, что мы вместе. И ей тут нравится.

- А она не беспокоится по поводу вашей популярности?

- Да нет, - улыбается Вячеслав. - Поводов не даю.

Вячеслав и Синди счастливы вместе. Фото из архива героя

ФРАЗА «УМА НЕТ - ИДИ В ПЕД» ОЧЕНЬ ОБИЖАЕТ

- Хорошо, Вячеслав. Скажите, почему у нас в стране никто не знает английского после школы и универа?

- Даже если у школьника пять уроков английского в неделю, он получит максимум 10 минут разговорной практики, так как кроме него в классе еще десятки человек, - говорит Вячеслав. - Так что если вы хотите, чтобы ребенок действительно знал английский, даже час репетитора в неделю будет в несколько раз полезнее, чем школьные уроки. Во-вторых, у нас нехватка преподавателей английского в школах. Это следствие и незаслуженно маленькой зарплаты педагогов, и «статусности». Фраза «ума нет - иди в пед» очень обижает. Почему-то педагоги в России не пользуются таким же уважением, как, скажем, в Европе. А страдают дети - приходится заниматься в огромных группах, где на каждого времени просто нет.

СОВЕТЫ ОТ ВЯЧЕСЛАВА ПОСОХА

Как помочь ребенку выучить английский

1. Объясняйте детям, что такое английский язык в современном мире и почему важно его знать. Рассказывайте, какие возможности открывает знание английского: путешествия, новые знакомства, возможность откликнуться на вакансию в Google, наконец.

2. Не исправляйте ошибки за детей. Если ребенок при выполнении домашнего задания сделал ошибку, ничего страшного. Так и преподаватель будет знать, с какими проблемами сталкивается ученик, и ребенок лучше запомнит материал.

3. Помогите ребенку найти интересное приложение для изучения английского языка. Ведь лучше не просто играть в планшет и телефон, а получать при этом какие-то знания. И интерактив – всегда хорошо.

4. Я всегда советую родителям вместе с детьми клеить на окружающие вещи стикеры с английским переводом. Например, на стол – table и т.д. Так лучше запоминается.

5. Лучший подарок ребенку, если есть возможность, – это лагерь за рубежом или просто семейная поездка за границу. Чтобы он хотя бы неделю пообщался с носителями языка.