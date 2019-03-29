Маленькие банкиры: в детском городе LittleCity юных пермяков учат взрослым профессиям

В детских играх ребенок примеряет на себя разные социальные роли и профессии. Иногда в этих играх рождается настоящий профессиональный интерес, и девочка, изображавшая доктора, становится врачом, а мальчик, гоняющий игрушечные машинки, - водителем.

Прекрасно, если ребенок с детства загорается мечтой стать профессионалом своего дела. И выявить его пристрастия может детский город профессий LittleCity. В этом городе дети пробуют себя в роли пожарного, полицейского, строителя и многих других.

- Я очень занят, работаю в банке, - такой ответ зачастую слышат родители по телефону от своих детей, занимающихся в банковском отделении LittleCity, организованном «ФОРАБАНКом».

Здесь четырехлетние малыши учатся счету, сортируют купюры по цвету, на специальном устройстве проверяют подлинность банкнот - фальшивые деньги помечены ультрафиолетом. Конечно, в ходу у них не настоящие рубли. В городке действует специальная валюта под названием «лито».

- В банке проводится много операций, - рассказали хозяева городка. - Совсем маленькие дети здесь учатся считать, узнают об основах умножения. А ребята 11-14 лет участвуют в экономических играх, разбираются с делами юридических и физических лиц, заполняют кассовые ведомости, рассчитывают курс валют и производят инкассацию. Экономические игры чаще всего отражают реальные процессы фондового рынка.

Казалось бы, скучные и рутинные занятия взрослых вызывают у ребят неподдельный интерес. Кстати, сразу же занять высокую банковскую должность у ребенка не выйдет. Прежде чем стать банкиром, он должен разобраться в тонкостях этого дела. Здесь все как во взрослой жизни - дети поднимаются по карьерной лестнице, все больше погружаясь в мир цифр.

Именно здесь дети начинают понимать, что значит «работа», на которую ежедневно уходят их родители. У ребят есть трудовая книжка, паспорт и даже именная банковская карта «ФОРАБАНКа» с накопленными «лито».

В банке маленькие жители Little City получают зарплату. Когда дети покидают город, им открывают вклад и выдают именную карточку банка. А когда дети вновь посещают город, просто показывают карту и получают сохраненные на счету деньги.

Потратить свою зарплату жители города могут на развлечения, коих в городке множество, будь то музей или театр. Таким образом, проводить свободное время в детском городе профессий LittleCity, знакомясь в игровой форме с различными специальностями, погружаться в живое общение со сверстниками и наслаждаться отсутствием гаджетов - оказывается очень полезным для ребят и в плане профессиональной ориентации, и в вопросах социализации в обществе.

О чем же еще узнают ребята в игровом отделении «ФОРАБАНКа»? Дети откроют для себя историю создания денег, разберутся, что такое дебит и кредит, спрос и предложение. Подростки поднимут уровень финансовой грамотности, а малыши научатся математическим вычислениям.

LittleCity – это взрослый мир, созданный для детей.

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