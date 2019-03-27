Пермский экс-депутат и его друг, которые избили DJ Smash, выплатят музыканту более 11 миллионов

Пермский экс-депутат Александр Телепнев и его друг – промоутер Сергей Ванкевич, которые получили по два года за избиение DJ Smash, выплатят музыканту более 11 миллионов рублей компенсации.

Инцидент, напомним, случился год назад в пермском баре «Дом культуры», где DJ Smash отдыхал с друзьями. Музыкант подошел к барной стойке и заказал шампанское, когда к нему подошли завсегдатаи заведения – Телепнев и Ванкевич.

- За четыре с половиной минуты мы сделали штук сорок селфи, - рассказывал позднее Андрей Ширман (это настоящее имя музыканта). - Я сказал: «Хватит», но услышал в ответ: «Здесь не ты решаешь, что хватит, а что - нет».

Андрей Ширман считает, что его обидчики должны получить самое суровое наказаниеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Музыканта жестоко избили. Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Телепнев - профессиональный спортсмен. Удары были такими мощными, что DJ Smash уверяет, что чудом остался жив.

Андрей Ширман перенес операцию и несколько недель провел на лечении в московской клинике. У него была сломана челюсть, сотрясение мозга и другие травмы.

Телепневу и Ванкевичу дали по два года в колонии-поселении. Позднее экс-депутату добавили к сроку еще два месяца – в том же «Доме культуры» он избил 20-летнего студента.

- Вся эта неприятная история напоминает мне плохую комедию, фарс, - возмущался суровым приговором Телепнев. – Меня просто демонизировали и сделали из меня козла отпущения. Третий ребенок родится без меня, не знаю, как жена справится одна.

Оба уже отбывают наказание. Ванкевич сидит в колонии под Соликамском и числится там плотником. А Телепнев отбывает срок в колонии Оханского района, где занимается сельским хозяйством: ухаживает за скотом, работает в цехе консервации, выращивает овощи.

Кроме этого наказания, обидчикам известного музыканта придется выплатить DJ Smash денежную компенсацию.

Иск Андрея Ширмана в среду, 27 марта, частично удовлетворил суд Свердловского района Перми. Телепнев и Ванкевич в солидарном порядке должны будут возместить музыканту моральный вред – 210 тысяч рублей, расходы на лечение – 260 тысяч, а также упущенную выгоду за то, что во время болезни Ширман не мог заниматься концертной деятельностью. Это еще более 10 миллионов рублей.

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