23 апреля в ЖК «Юбилейный» в г. Добрянка состоялся «День открытой стройки». Компания «СтройПанельКомплект» возводит здесь 16-этажный дом.

Объект является третьим домом жилого комплекса и расположен в самом сердце города, рядом с центральной площадью.

Фото пресс-службы "СПК"

В течение дня на объекте проходили экскурсии и консультации менеджеров отдела продаж застройщика. Гости в сопровождении специалистов посетили строящийся дом, оценили планировки и расположение, а также панорамный вид, который открывается с верхних этажей. Эта изюминка проекта никого не оставляет равнодушным! Панорамное остекление будет радовать жильцов потрясающими видами на город и на реку Каму, которые прекрасны в любое время года.

Фото пресс-службы "СПК"

Помимо этого, проект характеризуется удобными функциональными планировками от 39 до 83 кв.м. Здесь представлены 1-2-3-комнатные квартиры. Приятным бонусом полной отделки от застройщика являются натяжные потолки и система «теплый пол» в туалете и ванной комнате. Будущие хозяйки оценили планировки, в которых предусмотрено два выхода на лоджию, квартиры с выделенными гардеробными и большими кухнями-столовыми, площадью 18 кв.м.

Жить в центре города, у «Камского моря», планируют и большие семьи с детьми, и люди старшего возраста, и молодые пары. Всесторонний комфорт и высокое качество ожидает новоселов ЖК «Юбилейный».

В течение дня на объекте прошло 12 экскурсий. Солнечный день был наполнен приятными эмоциями и теплым общением.

Самый добрый дом в столице доброты ждет гостей на следующие экскурсии!

Фото пресс-службы "СПК"

Специалисты отдела продаж «СтройПанельКомплект» проводят консультации и экскурсии на объект.

Ждем вас в отделении ПАО «Сбербанк»: г. Добрянка, ул. Победы, 10.

Расписание работы:

Ср.-пт. с 12 до 16.30 часов;

Сбб. с 12 до 16.30 часов.

Тел. отдела продаж 8 (342) 214-05-11

Срок ввода в эксплуатацию – 4 квартал 2019 года.

Проектные декларации объекта расположены на сайте spk.perm.ru и дом.рф