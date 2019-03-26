Платить картой проще - для клиента и для бизнеса!

Те, кто при расчетах регулярно пользуется банковской картой, знают, насколько это удобно. При этом есть еще несколько важных моментов, которые держатели карт не всегда принимают в расчет.

Во-первых, это различные программы лояльности от банков, которые позволяют получать вознаграждение от 0,5% до 30%. То есть клиент, расплачиваясь картой, может ежемесячно получать бонусами несколько сотен рублей. Согласитесь, неплохой стимул в пользу безналичной оплаты.

Во-вторых, при оплате картой покупатель минимизирует физический контакт с купюрами и монетами, на которых обычно «обитает» масса вредных микроорганизмов.

В-третьих, оплата картой существенно упрощает процесс ваших регулярных платежей. Можно настроить автоматическую оплату услуг ЖКХ, сотового телефона, даже проверку и оплату штрафов ГИБДД. Что, опять же, позволит сэкономить ваше время и деньги.

Многие жители Пермского края уже обратили внимание, что во многих небольших магазинах появились новые кассовые аппараты. Согласно закону ФЗ-54 «О применении контрольно-кассовой техники», с 2017 года все организации, осуществляющие коммерческую деятельность, должны поэтапно перейти на использование онлайн-касс. Такие кассы в режиме реального времени передают информацию обо всех операциях операторам фискальных данных, а они, в свою очередь, - в Федеральную налоговую службу. Как правило, к таким кассам торговые точки подключают POS-терминалы, чтобы легко и просто принимать оплату банковскими картами и различными гаджетами.

Сам переход на онлайн-кассы предполагает три волны. В первую и вторую волну попали все компании, использующие общую систему налогообложения, продающие крепкий алкоголь и другие подакцизные товары, а также организации, использующие УСН и ЕНВД (за исключением сферы услуг).

С 01.07.2019г. на использование онлайн-касс должны перейти все остальные предприниматели.

Сбербанк предлагает каждому собственнику бизнеса онлайн-кассы Эвотор. Это умная онлайн-касса с широчайшими возможностями автоматизации и оптимизации бизнес процессов. Среди ее преимуществ - единый центр управления бизнесом, контроль продаж, товарный учет и планирование, отчетность и многие другие функции.

При этом клиент может приобрести онлайн-кассу или в собственность, или заключить договор аренды, получив при минимальных затратах максимально качественный сервис. Сбербанк также может помочь полностью зарегистрировать и поставить на учет Эвотор в налоговой инспекции.

Сбербанк уважает и ценит каждого клиента и готов предложить уникальные условия сотрудничества. Онлайн-касса совместима с множеством вспомогательных устройств (весы, сканеры, принтеры наклеек), в том числе есть интеграция с торговым эквайрингом Сбербанка.

Эргономичная, стильная касса Эвотор соответствует 54-ФЗ и может работать с алкогольной продукцией через систему ЕГАИС.

Главное для клиентов - Эвотор позволяет им упростить ведение бизнеса и увеличить прибыль за счет большого перечня приложений: от рекомендации по продаже сопутствующего товара до полноценной интеграции с 1С.

По всем вопросам наши партнеры могут обращаться в любое отделение Сбербанка, которое обслуживает юридические лица, или оставить заявку на сайте sberbank.ru. Мы всегда готовы помочь нашим партнерам, подробно рассказав обо всех возможностях Эвотора и подобрав оптимальный вариант сотрудничества.