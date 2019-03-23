«Турнир, который останется навсегда в сердце». В Перми определился первый обладатель Кубка «Золотой шайбы» имени Тарасова

23 марта в Перми завершился самый популярный в стране турнир для юных хоккеистов «Золотая шайба». Целую неделю 62 команды со всей страны бились за победу. Но самым ярким событием стала финальная встреча между командами «Полюс» из Приморского края и «Кристалл» из Сахалинской области. Перед финальной игрой определились обладатели бронзовых медалей – ими стали хоккеисты «Олимпа» из Вологодской области. ОНи обыграли ребят из Татарстана.

Матч за первое место превзошел все ожидания, игра до последних секунд держала в напряжении. Такие финалы остаются на всю жизнь. После двух периодов «Полюс» вел 4:0 и играл в свою удовольствие. После каждой шайбы владивостокцы заводили трибуны, но тренер «Кристалла» нашел во втором периоде нужные слова и сахалинская команда в третьем периоде едва не совершила потрясающий камбэк. Они сократили разрыв до минимума и на последних секундах получили численное большинство. Причем, удаленный игрок из Владивостока со всей силой ударил по скамейке штрафников и организаторам даже пришлось его успокаивать. Тренер «Кристалла» заменил вратаря на шестого полевого игрока, трибуны гнали их вперед, но «Полюс» сумел сохранить победный счет - 5:4. Игроки «Полюса» признались, что шли к этой победе несколько лет и могли упустить победу буквально из рук в считанные минуты. После финальной сирены они бросились обниматься, скинули шлемы и перчатки. Даже на церемонию награждения их пришлось вызывать несколько раз.

Трофей впервые был вручен в этом годуФото: Константин КЯКИНЕН

- Это был лучший турнир юных хоккеистов «Золотая шайба», - сообщил на закрытии соревнований во Дворце спорте «Молот» президент клуба «Золотая шайба» Алексей Тарасов. – Прикамье задало такую высокую планку, которую другим регионам будет очень сложно преодолеть. В Перми начинается не только новая история в организации турнира, но и Кубка победителей, который именно с этого года станет переходящим. Трофей был специально создан к столетию Анатолия Тарасова – патриарха советского хоккея.

Гостями финального турнира в Перми стали прославленные советские хоккеисты Юрий Блинов, Сергей Макаров и Анатолий Мышкин.

Сергей Макаров сообщил, что все ребята стали частью одной большей семьи хоккеистов, и пусть не все затем станут профессиональными хоккеистами, но этот турнир они не забудут никогда.

Напомним, что турнир был впервые организован в декабре 1964 года как всесоюзное первенство среди детских хоккейных команд. Основателем и председателем клуба «Золотая шайба» на протяжении долгих лет был выдающийся советский тренер Анатолий Тарасов. Для многих знаменитых хоккеистов этот детский турнир стал первой ступенью к успеху. В «Золотой шайбе» в различные годы принимали участие легендарные хоккеисты, олимпийские чемпионы Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, а также серебряный призер молодежного чемпионата мира Евгений Кетов из Губахи.