«29 лет на четверых». В Прикамье осудили четырех девушек, которые несколько часов избивали знакомую, а под конец надругались над ней

В Губахе суд поставил точку в шокирующем деле о жестоком избиении девочки. На скамье подсудимых оказались четыре подруги, двоим из них нет еще 18 лет. Самой младшей исполнилось 16, старшей - 20 лет.

Судья вынес суровое решение: две девушки отправятся в воспитательную колонию и пробудут в заключении 7 лет, еще две – на 7 лет и 6 месяцев на взрослую зону.

Как уже писала «КП», эта жуткая история всколыхнула все Прикамье. Четверо подруг в июне прошлого года ворвались домой к несовершеннолетней Алине (все имена изменены) и устроили над ней жестокую расправу, чтобы отомстить за переписку в соцсетях с молодым человеком. Они несколько часов избивали девочку, зверски издевались над ней. А в конце концов совершили чудовищное насилие, отчего та попала в больницу.

- Алина рассказала мне, что к ней в квартиру ворвались Наташа со своими подружками, - рассказывала подруга пострадавшей девушки. - Они стали жестоко ее избивать, били нескольких часов, побрили ей голову. Затем взяли какой-то предмет и надругались над Алиной. После этого, бросив подругу, они скрылись, предварительно утащив с собой все ценные вещи и деньги.

Одна из осужденных во время совершения преступления ждала ребенка. Фото: группа ВК "Подслушано Губаха".

Троих девушек арестовали, с одной взяли подписку о невыезде - она ждала ребенка. Всем им предъявили обвинение по тяжким статьям – вменили «истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего, группой лиц по предварительному сговору» и «иные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетней».

И вот в Губахе состоялся суд.

- В суде было установлено, что вечером в начале июня прошлого года несовершеннолетняя девушка в присутствии троих своих подруг, угрожая применением насилия, вымогала тысячу рублей у своей несовершеннолетней знакомой, используя как надуманный повод переписку в социальной сети, якобы ее оскорбляющую, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - В тот же день она и трое её подруг незаконно проникли в квартиру той же потерпевшей, где в течение четырех часов наносили ей побои. Кроме этого, осужденные совершили действия сексуального характера, а затем похитили имущество стоимостью 8 тысяч рублей.

- Приговором суда двоим виновным назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, двоим осужденным - в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии и колонии общего режима, - сообщили в Губахинском городском суде. - Кроме того, судом в пользу потерпевшей взыскан моральный вред в размере от 90 до 110 тысяч рублей с каждой, в зависимости от их роли.

Также следователи сообщили, что двое должностных лиц школы, где учились осужденные школьницы, привлечены к дисциплинарной ответственности.

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