Когда большой банк становится еще ближе

19 марта в Пермском отделении ПАО Сбербанк прошел День клиента. В этот день первые лица компании, как правило, лично благодарят своих клиентов, вручают презенты, получают от них обратную связь. Для клиентов же это возможность поблагодарить организацию, услугами которой они пользуются, или высказать какие-то предложения и пожелания. Об особенностях клиентской политики банка и новых предложениях нам рассказала начальник управления Пермского отделения ПАО Сбербанк Светлана Умнова.

- Наверное, неслучайно Сбербанк, кредитное учреждение с большой историей, знакомое едва ли не каждому, проводит День клиента…

- Конечно. Для нас очень важно неформальное общение с клиентами. Каждый наш офис делает что-то особенное: дети сотрудников приготовили плакаты, рисунки. На них мы благодарим клиентов за сотрудничество. В каждом отделении создаем в этот день праздничную атмосферу.

Фото пресс-службы "Сбербанка"

- В продолжение темы взаимодействия с клиентами. У Сбербанка их много, все они разные. Есть какие-то универсальные способы коммуникации или в каждом случае ищете «уникальный ключик»?

- Сейчас в Сбербанке обслуживается более 145 миллионов человек в двадцати странах мира, и каждый третий расчетный счет предпринимателей открывается именно у нас. Мы бы не достигли таких результатов, если бы не придерживались принципов клиентской политики. Один из них заключается в том, что каждый новый продукт перед тем. как он появляется на рынке, мы «пропускаем через себя», тестируем его. То есть к клиенту «приходит» уже не сырой, а подготовленный продукт. Главное в нашей работе - клиент, его эмоции и долгосрочные отношения с ним. Работать так, чтобы клиент хотел возвращаться к нам снова и снова. Оставаться «с клиентом - на всю жизнь!» - и это не просто красивые слова. Мы на каждом жизненном этапе предлагаем нашим клиентам набор сервисов и услуг: как финансовых, так и нефинансовых. Доступность, удобство, скорость, безопасность, новые возможности. Вот те основные «5 китов», на которых мы строим свою клиентскую политику. По сути, мы создаем новую банковскую экосистему.

- Что это значит?

- Сбербанк сейчас активно трансформируется и переходит от модели классического провайдера финансовых услуг к созданию собственной экосистемы. То есть мы становимся больше, чем банком! Среди приоритетных направлений Сбербанка на пути к экосистеме – развитие телемедицины (DocDoc), продвижение маркетплейсов (Беру, Bringly), предоставление госуслуг в офисах банка, а также расширение спектра нефинансовых сервисов для населения и бизнеса. Экосистема позволит нам в ближайшей перспективе предлагать клиентам варианты решения как повседневных, так и масштабных запросов: от заказа еды до покупки квартиры.

Фото пресс-службы "Сбербанка"

- И в завершение разговора: какие новые весенние предложения Сбербанка можно отметить особо?

- С 1 марта Сбербанк снизил минимальные ставки по «Потребительскому кредиту без обеспечения». Новая минимальная ставка в рамках акции составляет 11,9%. Cтавки снижены для кредитов на сумму от 300 тыс. руб. на срок от 3 мес. до 5 лет. Ставки по кредитам до 300 тыс. руб. остались в прежнем диапазоне - 13,9 - 19,9%. Кредит без обеспечения в Сбербанке могут оформить клиенты до 70-летнего возраста (на момент окончания срока кредитования). Кроме того, в марте Сбербанк также запустил продукт «Потребительский кредит под поручительство». Мы расширили возрастные границы потенциальных заемщиков. Теперь кредиты с обеспечением доступны клиентам до 80 лет (на момент окончания срока кредитования).

Теперь еще больше клиентов смогут позволить себе кредит и реализовать свои планы с меньшей платежной нагрузкой.

Напомню, что в Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а требование к страхованию жизни является добровольным и не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору. Подать заявку на потребительский кредит можно до 29 апреля 2019 года включительно. Мы максимально упростили и ускорили процесс оформления заявки на потребительский кредит. Теперь необязательно приходить в отделение банка. Заявку можно подать через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», и если она будет одобрена, через 2

- 5 минут деньги уже будут на вашем счете (пока заваривается чай).

- Спасибо Вам за интервью, успехов!