2019-03-22T13:36:31+03:00
Общество

Родившийся в Перми мультик про девочку Ринату и пчелу Жужу покажут на Каннском фестивале

Отметить 5-летие мультсериала «Пчелография» в компании «Тенториум» собрались его создатели
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Фото пресс-службы "Тенториума"Фото пресс-службы "Тенториума"
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Пять лет назад Раиль и Ринат Хисматуллины задумали рассказать публике о приключениях девочки Ринаты и пчелы Жужу.

Поначалу мультсериал задумывался как экологическая пиар-акция. Но в итоге на свет появился популярный мультсериал для семейного просмотра.

- Я рад, что история про путешествия Ринаты и Жужу получилась увлекательной и познавательной, - признался генеральный продюсер мультсериала Раиль Хисматуллин. - Они оказываются в разных странах, и в каждом семиминутном мультике рассказывается о сказках, танцах, обычаях народов мира. Я благодарен замечательной команде творцов мультфильма.

Фото пресс-службы "Тенториума"

Фото пресс-службы "Тенториума"

Мультсериал «Пчелография» уже стал брендом Пермского края и завоевывает международные награды. Мультфильм демонстрируют на всех популярных телеканалах анимации. Сейчас рожденный на пермской земле мультик создает международная творческая команда аниматоров, актеров, режиссеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Беларуси при участии специалистов из Голливуда.

Чтобы отметить 5-летний юбилей мультика, его создатели собрались в ТЕНТОРИУМ SPA. В празднично оформленный холл курорта пригласили представителей ведущих пермских СМИ и юных зрителей. Им рассказали, например, что в новых сериях «Пчелографии» зрителей ждет сюрприз: в мультсериале появится новый персонаж - зеленый инопланетянин. Как рассчитывают авторы, он должен оживить действие.

Сейчас отснято 19 серий мультсериала «Пчелография», всего их планируется выпустить 52. Посмотреть их можно на телеканалах «Ani», «Мультимания». «Детский, «Санкт-Петербург», «Русский Север», Мультимузыка», а также в онлайн-кинотеатрах Megogo, IVI, Ростелеком.

Фото пресс-службы "Тенториума"

Фото пресс-службы "Тенториума"

Создатели мультфильма признались, что работа над мультиком стала самым важным делом их жизни. В киностудии RG Bros Studio работают над тем, чтобы «Пчелографию» смогли увидеть дети и взрослые из других стран: отснятые серии мультфильма уже перевели на шесть языков мира, их с успехом представляли на ведущих мировых киноплощадках.

Раиль Хисматуллин сообщил на праздничной встрече, что сейчас проводятся переговоры о том, чтобы представить мультсериал «Пчелография» на Каннском фестивале.

Это сообщение члены творческой группы, представители СМИ и маленькие зрители встретили аплодисментами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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