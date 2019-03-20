2019-03-20T12:16:11+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Более 50 малонаселенных сел и деревень Пермского края получат доступ к высокоскоростному интернету в 2019 году

На данный момент связисты построили почти 1,5 тыс. км «оптики»
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Фото пресс-службы "Ростелекома"Фото пресс-службы "Ростелекома"
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«Ростелеком» продолжает реализацию федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН) в Пермском крае. В 2019 году еще более 50 населенных пунктов численностью от 250 до 500 человек получат доступ к высокоскоростному интернету. Это села и деревни Бардымского, Большесосновского, Гайнского, Кудымкарского, Куединского, Краснокамского, Нытвенского и Сивинского районов, а также Октябрьского, Пермского, Чернушинского, Красновишерского и Косинского районов Прикамья.

«Устранение цифрового неравенства открывает людям, живущим вдали от районных центров, путь к качественному дистанционному образованию, к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Например – можно удаленно подать заявление на портал госуслуг, не выезжая в районный центр. Это очень важно для жителей отдаленных населенных пунктов», – говорит министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин.

На данный момент в рамках проекта УЦН связисты построили почти 1,5 тыс. км «оптики», из них 800 км в 2018 году. Из 305 населенных пунктов, принимающих участие в проекте, к высокоскоростному интернету подключено уже 169 поселений (60 из них были подключены в прошлом году), а это значит, что почти 60 тысяч жителей отдаленных и труднодоступных сел и деревень имеют доступ к глобальной сети.

«Связисты в каждый населенный пункт проводят «оптику», вблизи социально значимого объекта устанавливают точку Wi-Fi доступа, обеспечивающую круговое покрытие радиусом до 100 метров на открытой местности. Выйти в интернет жители могут с любых устройств, которые поддерживают подключение Wi-Fi, совершенного бесплатно. Скорость доступа в интернет составляет не менее 10 Мбит/с», - комментирует Роман Сандалов, директор Пермского филиала «Ростелекома».

«Ростелеком» в прошлом году упростил схему подключения к точкам доступа Wi-Fi по проекту устранения цифрового неравенства. Сейчас для пользователей доступна сеть Rostelecom_UUS, к которой можно подключиться с помощью SMS, звонка на бесплатную линию или Единого портала госуслуг.

Напомним, проект устранения цифрового неравенства реализуется в рамках договора об условиях оказания универсальных услуг связи между Федеральным агентством связи (Россвязь) и компанией «Ростелеком».

ИСТОЧНИК KP.RU

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