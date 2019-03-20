Календарь прививок: инструкция к применению

Где поставить запятую в простом предложении: «Отказаться нельзя вакцинировать», родители решают сами. Главное помнить, что от вашего решения зависит право вашего ребенка на здоровье в будущем.

В компанию с загрязнением воздуха и изменением климата в топ-10 угроз человечеству Всемирная организация здравоохранения в 2019 году включила и отказ от прививок. Не удивительно, ведь в Европе в 2018 году корью заразились в 15 раз больше, чем в 2016-м, этой зимой вспышки кори отмечены в Новосибирске и Екатеринбурге. Бьют тревогу и врачи Прикамья: в прошлом году 5,5 тысяч детей в регионе не привиты от кори.

По поводу причин мирового возвращения кори специалисты единодушны: снижение уровня вакцинации населения. Кто-то полагает, что в них уже просто нет нужды: «Мы победили». Кто-то следует за модным мнением в интернете, отрицающим вакцинопрофилактику. Но даже 5% отказов от прививок сегодня достаточно, чтобы повысить риски эпидемий, о которых давно забыли.

А для того, чтобы меньше о них вспоминать, правильно, и вовремя следовать вакцинопрофилактике, во всем мире существуют национальные календари прививок, разработанные медиками и эпидемиологами.

На основе чего составляется календарь

В национальных календарях прививок прописывают, от каких инфекций и в каком возрасте человек должен пройти очередную вакцинацию. Календари есть во всех цивилизованных странах и не имеют принципиальных различий. В США календарь предполагает защиту от 17 инфекций, в европейских странах от 14-15, в России от 12. В этом списке: туберкулез, полиомиелит, вирусный гепатит В, коклюш, столбняк, дифтерия, корь, эпидемический паротит, краснуха, гемофильная инфекция, пневмококковая инфекция, грипп. В ближайшие годы его хотят расширить на 2-3 позиции.

В основе разработки этого важного национального документа - актуальность инфекции для той ли иной страны и возможности бюджета обеспечить граждан вакциной.

В России Национальный календарь прививок — это официальный документ, утверждённый приказом Минздрава. Виды и сроки вакцинаций в нём определены программой обязательного медицинского страхования.

Сыграть на опережение

Популярный аргумент в инет-сообществах: «Иммунная система ребенка не созрела, значит, не обязательно следовать календарю, лучше сделать только самые важные, а остальные отложить…»

Прививочный календарь, которым руководствуются современные российские педиатры, составлен не просто так. Именно такая последовательность прививок обеспечивает для ребенка максимальную защиту. Свою первую прививку в первые 24 часа жизни новорожденный малыш получает против гепатита В, вторую - на 3-4 день против туберкулеза. Первая вакцинация против пневмококковой инфекции ставится в 2 месяца. Иммунопрофилактику, защищающую от дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, а также против гемофильной инфекции нужно делать в три месяца. В течение первого года жизни ребенок должен получить основной комплекс прививок входящий в Национальный календарь. А при наступлении годика ребенка вакцинируют против злополучной кори и краснухи.

В связи с тем, что иммунитету свойственно со временем сдавать свои позиции, его поддерживают ревакцинацией, которая в последующем проводится в определенный календарем период.

Перед проведением вакцинопрофилактики врач должен объяснить маме и папе необходимость иммунопрофилактики инфекционных болезней, возможные поствакцинальные реакции и, конечно, последствия отказа.

- Совсем недавно в Италии на фоне вспышки заболеваемости корью вступил в силу закон, который обязывает родителей обеспечить детям обязательный набор прививок. Детские сады в Италии теперь имеют полное право — не принимать непривитых детей. -Комментирует Марина Другова, главный врач ГБУЗ ПК "Центр медицинской профилактики", председатель комиссии по образованию, здравоохранению и социальной защите Общественной палаты Пермского края. - Не хотелось бы таких жестких мер. Наша общая задача - сыграть на опережение, разъяснить родителям все нюансы. Принимая решение за своего ребенка, они должны понимать, что именно они начинают формировать его иммунитет, и его дальнейшее здоровье – ответственность родителей.