2019-03-19T11:13:23+03:00
Общество

Пермь примет чемпионат и первенство России по тайскому боксу 2019 года

Соревнования пройдут с 27 по 31 марта
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Игорь ГЛАЗКО
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На арене спортивного комплекса им. В.П. Сухарева (ул. Космонавтов, 158-А) выступят более 400 спортсменов из более чем 40 субъектов Российской Федерации. В чемпионате и первенстве России среди юниоров в своих весовых категориях выступят: мужчины и женщины (от 17 лет и старше), юниоры и девушки (16-17 лет).

Лучшие бойцы России сразятся не только за медали и звания чемпиона, но и за место в национальной сборной команде. Главная сборная (мужчины и женщины) отправится в июле на чемпионат мира IFMA в Таиланд, юниорская – в сентябре на первенство мира IFMA в Турцию.

Любители и поклонники спорта и единоборств Пермского края уже достаточно близко познакомились с боевым искусством муайтай: в декабре в Перми состоялся масштабный турнир по профессиональному тайскому боксу «Muaythai Factory», который, благодаря зрелищности и запредельному накалу спортивных страстей, надолго запомнился публике. Теперь же в Перми соберется еще больше мастеров самого жесткого вида единоборств, а наблюдать их состязания можно будет в течение нескольких дней. В ринге выступят участники «Muaythai Factory», и бойцы таких промоушенов, как GLORY, WLF, TNA, а также чемпионы мира и Европы, Всемирных Игр, победители крупных международных соревнований, что еще раз подчеркивает высокий статус мероприятия.

Почетными гостями турнира станут: многократный чемпион мира и Европы по тайскому боксу, действующий чемпион мира по версии GLORY, заслуженный мастер спорта России Артем Вахитов, и заслуженный мастер спорта России, чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд.

Организаторами спортивного соревнования выступают Министерство спорта РФ, Федерация тайского бокса России, Правительство Пермского края, Министерство физической культуры и спорта Пермского края, Федерация тайского бокса Пермского края.

Генеральным спонсором чемпионата и первенства России выступает компания ЗАО «Стройсервис», которая отмечает в этом году свое 25-летие. На протяжении многих лет компания развивает тайский бокс в масштабах всей страны.

Поединки будут проходить с 27 по 31 марта, начало боев с 13.00.

Пермь примет чемпионат и первенство России по тайскому боксу 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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