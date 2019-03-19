«Будет пока так ходить». Хирурги не достали пулю из ноги 12-летней школьницы, в которую выстрелил одноклассник

- На днях мы с ребенком съездили в Пермь, на консультацию к хирургу, - рассказывает Татьяна, с дочкой которой в одной из школ Березников случился неприятный инцидент. – Он согласился с мнением наших местных врачей и посоветовал не делать операцию.

Напомним, ЧП случилось еще в начале марта. Пятиклассники Маша и Артем (имена детей изменены, - Ред.) готовились к городской игре «Зарница» и перед уроками решили зайти в спортзал, пострелять.

Учительница физкультуры Ирина Истомина дала детям спортивную винтовку, а сама ушла в тренерскую за мишенью. Через 10 минут раздался выстрел.

Оказалось, что мальчик решил перезарядить оружие и случайно нажал на курок. Пуля попала в ногу Маши с расстояния в полтора метра. Девочка заплакала от боли, но потом успокоилась.

Только через три часа школьница заметила на ноге кровь и прибежала в учительскую. Педагоги обработали ранку перекисью, вызвали в школу родителей и решили, что вызывать «скорую» необходимости нет. Все подумали, что пулька прошла рикошетом – ранка казалась совсем невинной.

Несколько дней мама девочки обрабатывала ее зеленкой, но болячка никак не затягивалась. В травмпункте Маше сделали снимок и обнаружили, что пуля попала внутрь. Причем настолько глубоко, что извлечь ее, не повредив артерию, оказалось большой проблемой.

- Врач сказал, что есть два варианта событий, - говорит Татьяна. - Либо организм просто купирует инородный предмет, либо через какое-то время начнется его отторжение. Место ранки зажило, Маша чувствует себя хорошо, ходит в школу, в спортивную секцию. Никакого дискомфорта она не испытывает.

Кстати, по поводу этого ЧП в школе продолжается служебное расследование, по результатам которого учительницу физкультуры, скорее всего, уволят.

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