«Врачи не смогли достать пулю из ноги дочери». В Березниках пятиклассник выстрелил из спортивной винтовки в ногу 12-летней девочки

- Маша, прости меня, я нечаянно, я не хотел в тебя стрелять, - утирал кулаком слезы, стоя в кабинете директора, 12-летний Артем (имена детей изменены, - Ред.). Перезаряжая спортивную винтовку, мальчик случайно нажал на курок и выстрелил в свою одноклассницу.

Все случилось в начале марта в одной из школ Березников. В тот день занятия у пятиклашек начинались со второго урока. Неразлучные друзья Маша и Артем пришли в школу пораньше и решили зайти в спортзал. Ребята вместе занимаются пожарно-прикладным спортом и их выбрали в школьную команду – для участия в городских соревнованиях «Зарница».

- От школы участвовали пять человек, двое пятиклассников и трое – из шестого класса, - рассказали нам в школе. – У шестиклашек первым уроком была контрольная по математике, а Маша и Артем решили потренироваться в стрельбе, в тот день как раз проходил этап «Снайпер».

Дети пришли в школьный спортзал, у их учительницы физкультуры и ОБЖ Ирины Истоминой тоже не было первого урока. Женщина выдала детям винтовку, а сама пошла в тренерскую за мишенью. Через 10 секунд раздался выстрел.

- Я поставил винтовку на предохранитель, она не должна была стрельнуть, - пытался объяснить Артем. Он попал в Машу с расстояния в полтора метра.

Скорую решили не вызывать

- Маша заплакала и сказала, что ей больно ногу, - рассказывала чуть позже своим коллегам Ирина Анатольевна. – Я решила, что пулька отскочила рикошетом. Посадила девочку на лавку, чтобы она успокоилась. И мы решили продолжить тренировку. Сначала стрелял Артем, потом Маша сказала, что чувствует себя нормально и тоже хочет потренироваться.

Из спортзала дети пошли на занятия. Во время четвертого урока девочка отпросилась в туалет и увидела на ноге кровь.

- Подружки привели Машу в учительскую, – рассказывает классный руководитель пятиклассников Наталия Родионова. – У нас как раз шел совет профилактики, и было много учителей. Девочка показала ранку, она скорее напоминала небольшую царапину. На джинсах даже не было дырки, просто ткань немного замахрилась.

Медика по пятницам в школе нет, и учительница сама обработала рану перекисью и зеленкой.

- Мы вызвали родителей обоих учеников, они прибежали в школу уже минут через десять, - продолжает Наталия Евгеньевна. – Папа девочки тоже осмотрел дочь и сказал, что все в порядке. Даже разрешил ей после уроков принять участие в «Зарнице».

Вместо того, чтобы вызвать в школу «скорую», педагоги провели службу примирения, где дети и родители заверили, что никаких претензий друг к другу не имеют.

«В школе усыпили мою бдительность»

- Несколько дней после происшествия все было хорошо, - рассказывает мама пострадавшей школьницы Татьяна. – Маша как обычно ходила в школу, в спортивную секцию. Я каждый день обрабатывала ей ранку зеленкой и обратила внимание, что она не затягивается. Мы решили сходить в травмпункт, там сделали снимок и увидели пулю.

Девочку госпитализировали, в течение недели врачи проводили ей антибактериальную терапию и на общем консилиуме приняли решение, что извлекать пулю нельзя.

- Мне объяснили, что пуля вошла достаточно глубоко, - говорит Татьяна. – И добраться до нее, ничего не повредив, очень сложно. Нам дали электронное направление на консультацию хирурга в Пермь. Посмотрим, что скажут там.

- У вас есть какие-то претензии к действиям педагогов?

- Я пока озадачена здоровьем ребенка, сейчас это важнее всего. Когда в тот день нас вызывали в школу, я просила педагогов: не берите ответственность на себя, вызовите «скорую». Но учителя просто усыпили мою бдительность, сказав, что пулька прошла рикошетом, и рана настолько неопасная, что «скорая» не нужна. Я представляла, что это был какой-то невинный пластмассовый шарик, и мысли допустить не могла, что пуля попала внутрь. Получается, моя дочь три часа ходила раненая по школе.

Учителя хотят уволить, мальчика – поставить на учет

- Все произошло случайно, это просто нелепое стечение обстоятельств, - говорят в школе. – Артем очень переживает, говорит, что не хотел обидеть Машу. Но мальчика все равно придется поставить на индивидуальный учет при школе.

- Что будет с учителем?

- Ирина Анатольевна работает у нас второй год, в тот же день ее отстранили от уроков. Все объяснительные и другая информация о происшествии передана в управление образования. Думаем, по результатам проверки педагог будет уволена из школы. Однозначно, она проявила халатность, оставив детей одних с оружием.

По факту стрельбы в школе проводятся проверки в полиции, прокуратуре и Следственном комитете. Никакого уголовного дела пока не возбуждено.

- Я вообще не понимаю, как можно давать детям в руки оружие, даже не объяснив, что его нельзя наводить на человека, - говорит мама Маши. – Надеюсь, что с моим ребенком все будет в порядке, а в школе сделают соответствующие выводы и вынесут из этой ситуации верный урок.