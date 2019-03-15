«В постели с Зоей Бербер». Пермская актриса снялась полуголой

31-летняя пермская актриса Зоя Бербер решила порадовать своих поклонников эротической фотосессией. Исполнительница роли Леры в сериале «Реальные пацаны» снялась в парике и практически обнаженной в постели. Актриса сняла всю одежду, прикрывшись лишь одеялом. Две откровенные фотографии она опубликовала в своем Instagram.

- В постели с Мадонной не поймана, - шутливо написала она в подписи к посту.

Поклонники актрисы оценили новый образ «Леры». Некоторые пользователи сравнили ее с героиней Джулии Робертс в знаменитом фильме «Красотка». Другие посчитали, что она больше похожа на Наталью Варлей в «Кавказской пленнице». В любом случае все остались довольны.

Напомним, что Зоя Бербер заняла 14-е место в рейтинге самых сексуальных женщин страны по итогам прошлого года.

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