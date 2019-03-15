2019-03-15T13:42:49+03:00
Звезды

«В постели с Зоей Бербер». Пермская актриса снялась полуголой

Поклонники сравнили ее образ с героиней Джулии Робертс в «Красотке»
Константин КЯКИНЕН
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https://www.instagram.com/zberberr/https://www.instagram.com/zberberr/
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31-летняя пермская актриса Зоя Бербер решила порадовать своих поклонников эротической фотосессией. Исполнительница роли Леры в сериале «Реальные пацаны» снялась в парике и практически обнаженной в постели. Актриса сняла всю одежду, прикрывшись лишь одеялом. Две откровенные фотографии она опубликовала в своем Instagram.

- В постели с Мадонной не поймана, - шутливо написала она в подписи к посту.

Поклонники актрисы оценили новый образ «Леры». Некоторые пользователи сравнили ее с героиней Джулии Робертс в знаменитом фильме «Красотка». Другие посчитали, что она больше похожа на Наталью Варлей в «Кавказской пленнице». В любом случае все остались довольны.

Напомним, что Зоя Бербер заняла 14-е место в рейтинге самых сексуальных женщин страны по итогам прошлого года.

Также сегодня мы писали, что модель из Соликамска снялась для мужского журнала в полупрозрачной кофточке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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