«Как всегда, на высоте». Звезда Instagram снялась полуобнаженной для обложки мужского журнала

Прикамская модель Виктория Одинцова снялась для апрельской обложки мужского журнала MAXIM.

- Легендарная легенда Инстаграма, как всегда, на высоте, - подписали ее фото в апрельском номере.

Фото обложки модель выложила у себя на страничке. Виктория Одинцова предстала перед читателями мужского журнала в полупрозрачной кофточке. У звезды Инстаграма 4 миллиона 800 тысяч подписчиков. Девушка не устает радовать миллионы подписчиков эффектными фотографиями своей прекрасной фигуры. А ее снимок, на котором она без страховки свесилась с крыши небоскреба в Дубае, шокировал общественность.

25-летняя Виктория родилась в Соликамске. В 2003 году переехала в Санкт-Петербург. Она много снимается, участвует в модных показах. Кроме того, ей предписывают многочисленные романы. Говорили о ее любовных отношениях Тимуром Батрутдиновым, создателем «ВКонтакте» Павлом Дуровым, а также с Егором Кридом, у которого она снималась в клипе на песню «Мне нравится».