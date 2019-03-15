2019-03-15T09:14:35+03:00
Звезды

«Как всегда, на высоте». Звезда Instagram снялась полуобнаженной для обложки мужского журнала

25-летняя модель Виктория еще в 2003 году переехала из родного Соликамска в Санкт-Петербург
Константин КЯКИНЕН
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фото: https://www.instagram.com/viki_odintcovaфото: https://www.instagram.com/viki_odintcova
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Прикамская модель Виктория Одинцова снялась для апрельской обложки мужского журнала MAXIM.

- Легендарная легенда Инстаграма, как всегда, на высоте, - подписали ее фото в апрельском номере.

Фото обложки модель выложила у себя на страничке. Виктория Одинцова предстала перед читателями мужского журнала в полупрозрачной кофточке. У звезды Инстаграма 4 миллиона 800 тысяч подписчиков. Девушка не устает радовать миллионы подписчиков эффектными фотографиями своей прекрасной фигуры. А ее снимок, на котором она без страховки свесилась с крыши небоскреба в Дубае, шокировал общественность.

25-летняя Виктория родилась в Соликамске. В 2003 году переехала в Санкт-Петербург. Она много снимается, участвует в модных показах. Кроме того, ей предписывают многочисленные романы. Говорили о ее любовных отношениях Тимуром Батрутдиновым, создателем «ВКонтакте» Павлом Дуровым, а также с Егором Кридом, у которого она снималась в клипе на песню «Мне нравится».

ИСТОЧНИК KP.RU

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