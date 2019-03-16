2019-03-18T07:36:59+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Новая SKODA каждые 3 года? Это возможно с дилерским центром «Камская Долина»!

С программой SIMPLY CLEVER вам не придется экономить на автомобиле или его комплектации
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Фото с сайта http://avtodolinaperm.ru/Фото с сайта http://avtodolinaperm.ru/
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Станьте обладателем ŠKODA на выгодных условиях кредита SIMPLY CLEVER с *остаточным платежом.

Все просто: вы платите первоначальный взнос, банк выдает кредит на оставшуюся стоимость автомобиля. Далее вы закрываете часть кредита ежемесячными равными платежами, которые гораздо ниже в сравнении с классическим кредитом.

С программой SIMPLY CLEVER вам не придется экономить на автомобиле или его комплектации, ведь вы сами выбираете сумму первоначального взноса, остаточного платежа и, конечно, своего комфортного ежемесячного взноса.

А по истечении срока кредитования у вас есть выбор:

• продать автомобиль дилерскому центру по фиксированной выкупной стоимости, а вырученные средства использовать как первоначальный взнос на новую модель ŠKODA

• оставить автомобиль в собственности. Просто погасите остаточный платеж или продлите кредит на классических условиях.

Благодаря доступным платежам программы SIMPLY CLEVER вам больше не нужно копить, чтобы позволить себе автомобиль классом выше!

Те же, кто уже сделал свой #simplyclever - выбор, могут по достоинству оценить качественное гарантийное и постгарантийное обслуживание в официальном сервис-центре.

Ждем вас ежедневно, без выходных с 09:00 до 21:00 в автоцентре Камская Долина: ул. Спешилова, 105А, тел: +7 (342) 214-84-84.

Камская Долина

Официальный дилер ŠKODA

Спешилова 105а

http://skoda-kd.ru

* Кредит предоставляется банком ООО "Фольксваген Банк РУС". Лицензия ЦБРФ №3500

ИСТОЧНИК KP.RU

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