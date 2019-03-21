Блины, бег в мешках и хороводы: жители домов «СтройПанельКомплекта» отметили Масленицу

Отмечать праздники дружно, всем двором – добрая традиция в жилых комплексах застройщика. На масленичной неделе веселые гулянья прошли в ЖК «Белые росы» и «Мотовилихинsky».

Детские площадки жилых комплексов превратились в эпицентр русского раздолья. Гостей праздника ожидали традиционные забавы и состязания – бег в мешках, перетягивание каната, хороводы и подвижные игры. Детей порадовало катание на пони и задорные аниматоры, которые всех втянули в круговорот веселья. Для желающих запечатлеть праздничные эмоции была организована колоритная фотозона в национальном стиле – с самоварами, баранками и калачами.

Фото пресс-службы «СтройПанельКомплекта»

Более 300 гостей всех возрастов с удовольствием принимали участие в праздниках двора.

И, конечно, какая Масленица без угощенья! Всех, кто пришел на праздник, ждали сладости, горячий чай и вкусные блины! Масленицу проводили именно так, как заведено на Руси – с песнями, плясками и яркими эмоциями.

Традиции добрососедства – важная часть социального климата, который застройщик формирует и поддерживает в своих жилых комплексах. Несмотря на то, что современный мир полон гаджетов и виртуального общения, мы уверены, что совместные праздники, активный досуг и живое общение дают каждому участнику заряд бодрости, ярких впечатлений и эмоций!

Фото пресс-службы «СтройПанельКомплекта»

Ежегодно в жилых комплексах компании заселяются новые дома, а значит гостей на праздниках двора будет все больше! Чтобы стать частью дружной семьи СПК, вы можете приобрести квартиру в одном из строящихся объектов застройщика.Отдел продаж «СтройПанельКомплект» расположен по адресу: г. Пермь, ул. Монастырская, 12б. Тел. (342) 214-05-11. Проектные декларации и информация об объектах расположена на сайте www.spk.perm.ru и дом.рф