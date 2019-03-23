2019-03-15T15:16:38+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

«СтройПанельКомплект» - лидер по объему ввода жилья в Пермском районе за 2018 год

Всего в районе было введено около 52 000 кв.м. жилья
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Фото пресс-службы «СтройПанельКомплекта»Фото пресс-службы «СтройПанельКомплекта»
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Основные районы застройки в Пермском районе – д. Фролы и п. Кондратово. По оценкам аналитиков на них приходится более 80% от общего объема сданного жилья в Пермском районе. Здесь «СтройПанельКомплект» реализует два масштабных проекта – ЖК Белые росы» и ЖК «Медовый» соответственно.По итогам 2018 года застройщик ввел в эксплуатацию 27000 кв.м жилья.

На обеих площадках ведется активное строительство. Так, в ЖК «Белые росы» сегодня возводится шесть домов, в ЖК «Медовый» – два, разрабатываются следующие очереди. Например, в Кондратово будет построено 45 домов, общей площадью 270 000 кв.м. Уже реализовано порядка 72 000 кв.м. Площадь застройки во Фролах 125 000 кв.м., из них введено в эксплуатацию 32000 кв.м. – четыре дома из запланированных 14.

Фото пресс-службы «СтройПанельКомплекта»

Фото пресс-службы «СтройПанельКомплекта»

Перспективность таких проектов подтверждается неизменно высоким спросом на квартиры в них. Горожане ценят уют и комфорт нецентральных районов, а стоимость квадратного метра является еще одним весомым аргументом выбора.

Комплексная застройка «СтройПанельКомплект» в п. Фролы и д. Кондратово стартовала в 2013 году, проекты «Белые росы» и «Медовый» планируется реализовать до 2023 года.

Развитие нецентральных районов делает их более комфортными и современными территориями, меняет архитектурный облик, привлекает молодежь, способствует развитию инфраструктуры, малого бизнеса.

В жилых комплексах «Белые росы» и «Медовый» от «СтройПанельКомплект» идет интенсивное строительство. В текущем году запланирован ввод в эксплуатацию следующих домов.

На объектах работают офисы продаж от застройщика. Здесь можно получить полную консультацию, подать на рассмотрение кредитную заявку, а главное, посетить строящийся объект с экскурсией. В ЖК «Белые росы», офис продаж ждет вас пр адресу: ул. Весенняя, 20 – 118 (4 подъезд), тел. (342) 214-05-11.

Фото пресс-службы «СтройПанельКомплекта»

Фото пресс-службы «СтройПанельКомплекта»

Приезжайте и окунитесь в атмосферу загородного уюта и спокойствия, оцените инфраструктуру и благополучный социальный климат комплекса, расположенного в 15 минутах езды от центра города.

Проектные декларации и информация об объектах расположена на сайте www.spk.perm.ru и дом.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

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