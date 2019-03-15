2019-03-15T09:18:55+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

12 тысяч километров под землей: подведены первые итоги программы «Чистое небо» в Пермском крае

На данный момент под землей проложено уже 12,6 тыс. км сетей связи в Прикамье
Поделиться:
Фото пресс-службы "Ростелекома"Фото пресс-службы "Ростелекома"
Изменить размер текста:

«Ростелеком» в Пермском крае реализует программу «Чистое небо»: связисты переносят воздушные волоконно-оптические линии связи компании, а также других операторов связи, банковских и государственных структур, в кабельную канализацию. Общая длина кабельной канализации в Пермском крае – 6,8 тыс. км, в Перми – 3,8 тыс. км. На данный момент под землей проложено уже 12,6 тыс. км сетей связи в Прикамье и около 6 тыс. км – в столице региона.

Кабели, размещенные на столбах и нависающие над улицами, становятся серьезной эстетической проблемой для крупных городов. Об этом уже давно задумываются в региональных столицах, которые при проведении различных всероссийских или международных мероприятий становятся «лицом» страны. Кроме того, на воздушных линиях связи случаются аварии и порывы в результате природных явлений, таких как грозы, ураганы, ледяной мокрый снег, а также в результате вандализма.

«Помимо собственных сетей мы переносим в нашу кабельную канализацию воздушные линии связи и других организаций. Сейчас протяженность сторонних сетей в кабельной канализации «Ростелекома» Перми – свыше одной тысячи километров, из них 380 километров – это кабели 17 федеральных и региональных операторов связи, которые также планомерно переносят свои сети под землю. Наши специалисты занимаются строительством и обслуживанием кабельной канализации, а также обеспечивают работоспособность и сохранность всех расположенных там сетей связи», – комментирует Роман Сандалов, директор Пермского филиала «Ростелекома».

Перенос воздушных линий связи под землю – не только вопрос эстетики и имиджа города, это еще вопрос экономический и эксплуатационный: помещенные в кабельную канализацию линии связи значительно меньше подвергаются воздействию как погодных явлений, так и сторонних лиц, в результате — увеличивается срок службы и сокращаются издержки по их эксплуатации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» призывает клиентов не допускать накопления долгов за тепло и ГВС
Пермские теплоэнергетики АО «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендуют потребителям, которые еще не оплатили услуги отопления и горячего водоснабжения за декабрь, произвести оплату до конца текущего месяца
Новости 24
В Перми в огне погиб 43-летний мужчина
Иностранные гастролеры, которые в Перми выхватили из рук пенсионерки 2,5 млн рублей, задержаны в других регионах страны
В Перми открывается Международный фестиваль Дениса Мацуева
Житель Прикамья пытался скрыться от судебных приставов в колодце, который он рыл для односельчанина
В Прикамье бурильщик упал в шахту с высоты 35 метров и погиб
В Прикамье выделят 1,3 млрд рублей на благоустройство дворов и парков
Снова ЧП: в прикамской больнице обвалилась крыша
В Перми поставщик лечебного питания подделывал документы, чтобы победить в конкурсе
Два самолета, летевшие в Екатеринбург, совершили вынужденную посадку в Перми
«Любой парень может прийти к успеху». Прикамье впервые принимает легендарные соревнования по хоккею «Золотая шайба»
В Перми осудили 50-летнего сутенера
«Все живы?» Жители Березников испугались громкого хлопка
«Откуда мне знать, что вы выходите». В Перми кондуктор накричала на бабушку с 3-летним внуком, которые выпали из автобуса
В Перми силовики с автоматами перекрыли Центральный рынок
Пермская банда накачала нефти на 11,5 млн рублей