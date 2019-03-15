12 тысяч километров под землей: подведены первые итоги программы «Чистое небо» в Пермском крае

«Ростелеком» в Пермском крае реализует программу «Чистое небо»: связисты переносят воздушные волоконно-оптические линии связи компании, а также других операторов связи, банковских и государственных структур, в кабельную канализацию. Общая длина кабельной канализации в Пермском крае – 6,8 тыс. км, в Перми – 3,8 тыс. км. На данный момент под землей проложено уже 12,6 тыс. км сетей связи в Прикамье и около 6 тыс. км – в столице региона.

Кабели, размещенные на столбах и нависающие над улицами, становятся серьезной эстетической проблемой для крупных городов. Об этом уже давно задумываются в региональных столицах, которые при проведении различных всероссийских или международных мероприятий становятся «лицом» страны. Кроме того, на воздушных линиях связи случаются аварии и порывы в результате природных явлений, таких как грозы, ураганы, ледяной мокрый снег, а также в результате вандализма.

«Помимо собственных сетей мы переносим в нашу кабельную канализацию воздушные линии связи и других организаций. Сейчас протяженность сторонних сетей в кабельной канализации «Ростелекома» Перми – свыше одной тысячи километров, из них 380 километров – это кабели 17 федеральных и региональных операторов связи, которые также планомерно переносят свои сети под землю. Наши специалисты занимаются строительством и обслуживанием кабельной канализации, а также обеспечивают работоспособность и сохранность всех расположенных там сетей связи», – комментирует Роман Сандалов, директор Пермского филиала «Ростелекома».

Перенос воздушных линий связи под землю – не только вопрос эстетики и имиджа города, это еще вопрос экономический и эксплуатационный: помещенные в кабельную канализацию линии связи значительно меньше подвергаются воздействию как погодных явлений, так и сторонних лиц, в результате — увеличивается срок службы и сокращаются издержки по их эксплуатации.