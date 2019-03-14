2019-03-14T14:33:33+03:00
Происшествия

«Выставил 1,5-годовалого малыша на балкон и лег спать». Следователи возбудили уголовное дело в отношении пермяка, подозреваемого в избиении сына своей девушки

В отношении матери мальчика также возбудили уголовное дело
Елена КОНОВА
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Сейчас Павел Л. находится в спецприемникеСейчас Павел Л. находится в спецприемникеФото: Елена КОНОВА
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В следственном отделе Свердловского района возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство малолетнего» в отношении 24-летнего повара, который избил и закрыл на балконе 1,5-годовалого сына своей сожительницы.

Напомним, в ночь на 10 марта в одном из домов по Революции чуть не произошла трагедия. Жительница дома Ольга (имя изменено) увидела по камерам, что ее сосед Павел Л. неадекватно себя ведет, а потом услышала плач, доносящийся из его квартиры. Девушка испугалась и вызвала полицию. Приехавший наряд Росгвардии обнаружил на балконе в квартире Павла замерзшего ребенка. Как выяснилось, 1,5-годовалый малыш - это сын девушки Павла, Анастасии. Его немедленно отвезли в больницу.

- По версии следствия, пьяный молодой человек на почве внезапно возникшей неприязни применил насилие в отношении ребенка, выставил его на балкон, а сам лег спать на кухне в квартире, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Ребенок не умер от воздействия низкой температуры только потому, что на место ЧП по вызову соседей выехали полицейские. Сейчас подозреваемый находится в спецприемнике для правонарушителей.

В ближайшее время состоится избрание меры пресечения для Павла М. В отношении 23-летней Анастасии, мамы малыша, также возбуждено уголовное дело по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

- После прохождения лечения мальчика будет решен вопрос об изъятии ребенка из семьи, а также ограничении либо лишении родительских прав матери, - добавили в пресс-службе. - Расследование уголовных дел продолжается.

А малыш, тем временем, лежит в инфекционной больнице. Он поправляется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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