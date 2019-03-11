«Плачущего малыша нашли ночью на балконе». 24-летний повар подозревается в избиении полуторагодовалого сына своей девушки

В ночь на 10 марта в новостройке на улице Революции чуть не произошла трагедия: на балконе девятого этажа замерзал полуторагодовалый мальчик. Его, избитого и полураздетого, нашли сотрудники Росгвардии, которые приехали по вызову соседки. Та услышала плач ребенка.

Полицейские задержали 24-летнего повара Павла Л., который находился в одной квартире с малышом. А мальчика увезли в больницу.

Как рассказывают соседи, около трех месяцев назад в съемную квартиру в новостройке заехала молодая женщина с ребенком. С жителями дома она всегда была вежлива, с малышом обращалась хорошо.

- Потом к ней часто стал приходить какой-то парень, - говорят жильцы дома. - Но никаких скандалов, драк у них не было. С виду обычная молодая семья.

В ночь на 10 марта муж Ольги (имя изменено), одной из соседок, увидел, что по общему коридору, куда выходят двери шести квартир, ходит молодой человек с окровавленной рукой. С нее капала кровь, и мужчина потребовал от парня вымыть пол. Тот ответил: «Само собой».

- Когда мы легли спать, в коридоре начался какой-то грохот, - говорит Ольга. – А я ради безопасности своих детей установила там камеры. Смотрю на экран, а этот мужик, явно пьяный, колотит ногами и руками по стене. Потом как будто начинает выламывать двери.

Ольга испугалась и вызвала полицию. Пока стражи порядка ехали, она следила за мужчиной, включив громкую связь. Он все время ходил на балкон курить. Когда мужчина в очередной раз вышел из квартиры, Ольга услышала детский плач.

- Я позвонила в «скорую» и еще раз в полицию, чтобы поторопить, - говорит Ольга. - Сообщила, что там ребенок. Через какое-то время приехал наряд Росгвардии. Они открыли двери, и я услышала: «Ребенок на балконе! Да что же ты сделал?!» А парень отвечал, что якобы мальчика кто-то другой избил. Я увидела малыша, только когда его стали врачи осматривать. Губы разбиты, на щечках - синяки. Малыша забрали в больницу.

По словам соседей, мать мальчика пришла домой только в 6 утра и решила, что ее сожитель с ребенком гуляют.

- Я не понимаю, как так можно! - возмущается Ольга. - Оставить малыша с каким-то парнем и уйти на такое длительное время! Просто слов нет! Его еще и отпустят, наверное.

Но Павла не отпустили. В мировом суде Свердловского района ему вынесли административное решение - 5 суток ареста за неповиновение сотрудникам полиции.

- Также Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», - уточнили в пресс-службе полиции.

Будет назначена экспертиза, которая установит, насколько тяжелые получил малыш травмы и от кого конкретно. Так, родственники Павла не могут поверить, что он мог ударить ребенка.

- Он выпивал, конечно, но редко, как все, - рассказала нам его родственница. - Наркотиками не увлекался. Паша как раз в ближайшее время хотел нас познакомить с Анастасией, но вот не успел. До нее он жил с дамой, у которой было двое детей. И все у них нормально было. Паша - хороший парень. Не думаю, что он мог совершить такое.

Малыш, тем временем лежит, в Краевой детской клинической больнице.

- Он поступил к нам с травмами легкого характера, - сообщили в пресс-службе больницы. - Сейчас он в отделении нейрохирургии. Состояние ребенка удовлетворительное.