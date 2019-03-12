«УРАЛХИМ» поддержал проведение Первенства Пермского края по плаванию «Веселый дельфин»

В рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ – спорту» филиал «ПМУ» поддержал проведение Первенства Пермского края по плаванию. С 5 по 7 марта в спортивном комплексе «Олимпия» более 260 спортсменов боролись за право участвовать во Всероссийских соревнованиях «Веселый дельфин», которые пройдут с 20 по 24 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге.

В первенстве приняли участие юноши 2005 – 2007 г.р. и девушки 2007 – 2009 г.р. из Перми, Березников, Горнозаводска, Губахи, Краснокамска, Кудымкара, Осы, Чайковского, Чусового, Яйвы и Соликамска.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ», президент ОО «Федерация плавания Пермского края»:

– Для подрастающих пловцов первенство «Весёлый дельфин» – хорошая возможность заявить о своих планах на большое спортивное будущее. Благодаря масштабной и системной работе тренерского корпуса из года в год количество участников в младших возрастных группах увеличивается. Хорошие результаты показывают ребята из разных городов края. Это говорит о том, что уровень спортивной подготовки в регионе распределен равномерно. Все школы успешно справляются с задачей воспитания новых молодых спортсменов.

В течение трех дней было разыграно 28 комплектов медалей в индивидуальных и эстафетных заплывах, а также два кубка по результатам многоборья. В этом виде итоги подводились по сумме очков на 3-х дистанциях (800 м вольным стилем, 200 м комплексным плаванием и 100 м любым стилем на выбор).

Несколько пловцов заняли первые места в разных заплывах: Евгений Прушинский (Пермь) завоевал 4 золотых медали; Юрий Ершов, Елизавета Синюкова, Артём Колышкин, Ольга Алякринская (все из Перми) – по 3 золота; Дмитрий Мельников, Стефания Конина (оба из Березников) – по 2 золота.

По итогам многоборья лучшим среди юношей стал Дмитрий Мельников (Березники), среди девушек сильнейшей оказалась Стефания Конина (Березники).

Стефания Конина, победитель соревнований по итогам многоборья:

- На этих соревнованиях моей целью было победить в многоборье. Мне это удалось. Очень помогала поддержка ребят на трибунах. Когда в одном из заплывов меня начала догонять соперница из Чайковского, я слышала, как сильно они болели. На соревнованиях в Санкт-Петербурге тоже хочется проплыть первой. Там, конечно, уровень серьёзнее, это уже всероссийские соревнования, соперников больше. Я буду стараться, работать над собой, тренироваться.

Дмитрий Мельников, победитель соревнований по итогам многоборья:

- Я доволен своим выступлением. На дистанции 800 метров я улучшил свое время на 5 секунд и приблизился к разряду «Кандидат в мастера спорта». У меня нет его на этой дистанции, но я хотел бы выполнить. В этот раз мне не хватило всего трёх секунд. Мой самый большой успех на данный момент - это разряд кандидата в мастера спорта на дистанции 1,5 км. Я выполнил его на чемпионате Пермского края в январе. Сейчас надо подтвердить это звание. После этого хотелось бы выполнить мастера спорта, стать призёром всероссийских соревнований и в дальнейшем идти выше и выше.

Организаторы Первенства Пермского края по плаванию: Министерство физической культуры и спорта Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского края», ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края», спорткомплекс «Олимпия».