2019-03-11T16:51:21+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Опыт социального партнёрства пермского «УРАЛХИМа» назван передовым в мировой практике

Особенно это касается заботы о здоровье сотрудников
Поделиться:
Фото пресс-службыФото пресс-службы
Изменить размер текста:

Председатель профсоюзной организации филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми Галина Балдуева выступила с докладом на конференции «Столетие Международной организации труда и будущее сферы труда». Мероприятие прошло в Перми 6 марта, его организаторами выступили Федерация независимых профсоюзов России, Международная организация труда (МОТ) и Пермский краевой совет профсоюзов.

В конференции приняли участие представители МОТ из Швейцарии, Грузии, Японии и России, руководители членских организаций Пермского крайсовпрофа, представители «Центра занятости населения Пермского края» и крупнейших промышленных предприятий Прикамья.

Директор Бюро МОТ по деятельности трудящихся Мария Елена Андре (Швейцария) представила собравшимся доклад Глобальной комиссии по вопросам будущего сферы труда «Работать ради лучшего будущего». После этого участники конференции поделились опытом взаимодействия с МОТ в регионе и обсудили актуальные вопросы молодёжной занятости, повышения квалификации кадров и развития социального партнерства.

Председатель первичной профсоюзной организации пермского «УРАЛХИМа» Галина Балдуева выступила с докладом на тему «Социальное партнерство как инструмент современного управления персоналом». Она подробно рассказала о системе взаимоотношений между работодателем, профсоюзом и работниками, сложившейся в филиале «ПМУ». Руководитель профкома поделилась опытом предприятия в части содействия занятости, охраны труда, работы с молодежью и организации на предприятии подросткового летнего трудового лагеря для детей работников.

Забота о сотрудниках – приоритет в работе «УРАЛХИМа». В 2018 году филиал «ПМУ» направил на эти цели более 180 млн руб., что в пересчёте на одного работника составляет почти 228 тыс. руб. В рамках действующего на предприятии коллективного договора компания предоставляет сотрудникам социальные гарантии, льготы и компенсации. Завод берёт на себя оплату оздоровления и добровольного медицинского страхования работников, бесплатную доставку до рабочего места, обучение персонала, организацию летнего и зимнего отдыха детей работников, оплату процентов по ипотеке для ключевых сотрудников, поддержку ветеранов завода, проведение спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, выплату материальной помощи, дополнительные отпуска и многое другое.

Успехи организации в этом направлении неоднократно были отмечены на уровне края. Два года подряд филиал «ПМУ» становился победителем конкурса на лучшее предприятие химической отрасли Пермского края по эффективности производства и уровню социально-трудовых показателей. В 2018 году завод был признан лучшим в региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За развитие социального партнёрства в организациях производственной сферы».

В ходе обсуждения участники международной конференции признали опыт социального партнёрства пермского предприятия холдинга «УРАЛХИМ» передовым. Особенно это касается заботы о здоровье сотрудников: несмотря на небольшую численность персонала на заводе организована работа здравпункта, где ежедневно принимает терапевт, работают стоматологический и физиотерапевтический кабинеты, круглосуточно дежурит фельдшер, регулярно ведут приём узкие специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» призывает клиентов не допускать накопления долгов за тепло и ГВС
Пермские теплоэнергетики АО «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендуют потребителям, которые еще не оплатили услуги отопления и горячего водоснабжения за декабрь, произвести оплату до конца текущего месяца
Новости 24
В Прикамье ученик случайно выстрелил из пневматики в одноклассницу
В Пермском крае автомобиль насмерть сбил 10-летнюю девочку
«Умный город» стал центральной темой XIV Камского форума
«Сломала ребра». В Перми замминистра попала в больницу после падения на скользкой улице
Минстрой РФ включил Пермь и Березники в список городов-пилотов федерального проекта «Умный город»
В Прикамье детей с ранними стадиями рака отправят на лечение за счёт средств резервного фонда
«Свободу Мишке». На улице Перми обнаружили живого медведя на привязи
Пермяку, который подозревается в избиении полуторагодовалого ребенка, дали 5 суток ареста
«Просто утро понедельника в Березниках». В Прикамье полиция проводит проверку по факту драки кондуктора с пассажиркой
Пермские власти обвинили подрядчиков в нарушении технологии при уборке снега с тротуаров
В Перми женщина, которая не смогла уехать в отпуск из-за болезни ребенка, отсудила деньги за путевку
«Вынесли модный приговор». В Прикамье судебные приставы по интернету разыскали должницу, которая продавала вещи
Избитый и оставленный на балконе малыш из Перми находится в нейрохирургии детской краевой больницы
В Прикамье пьяный пассажир такси отказался платить и попытался угнать авто
В Перми состоится «Ярмарка недвижимости»
«Сбил на машине и уехал». В Перми спасают лисенка Фокса, которой умирал на дороге