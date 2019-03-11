Опыт социального партнёрства пермского «УРАЛХИМа» назван передовым в мировой практике

Председатель профсоюзной организации филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми Галина Балдуева выступила с докладом на конференции «Столетие Международной организации труда и будущее сферы труда». Мероприятие прошло в Перми 6 марта, его организаторами выступили Федерация независимых профсоюзов России, Международная организация труда (МОТ) и Пермский краевой совет профсоюзов.

В конференции приняли участие представители МОТ из Швейцарии, Грузии, Японии и России, руководители членских организаций Пермского крайсовпрофа, представители «Центра занятости населения Пермского края» и крупнейших промышленных предприятий Прикамья.

Директор Бюро МОТ по деятельности трудящихся Мария Елена Андре (Швейцария) представила собравшимся доклад Глобальной комиссии по вопросам будущего сферы труда «Работать ради лучшего будущего». После этого участники конференции поделились опытом взаимодействия с МОТ в регионе и обсудили актуальные вопросы молодёжной занятости, повышения квалификации кадров и развития социального партнерства.

Председатель первичной профсоюзной организации пермского «УРАЛХИМа» Галина Балдуева выступила с докладом на тему «Социальное партнерство как инструмент современного управления персоналом». Она подробно рассказала о системе взаимоотношений между работодателем, профсоюзом и работниками, сложившейся в филиале «ПМУ». Руководитель профкома поделилась опытом предприятия в части содействия занятости, охраны труда, работы с молодежью и организации на предприятии подросткового летнего трудового лагеря для детей работников.

Забота о сотрудниках – приоритет в работе «УРАЛХИМа». В 2018 году филиал «ПМУ» направил на эти цели более 180 млн руб., что в пересчёте на одного работника составляет почти 228 тыс. руб. В рамках действующего на предприятии коллективного договора компания предоставляет сотрудникам социальные гарантии, льготы и компенсации. Завод берёт на себя оплату оздоровления и добровольного медицинского страхования работников, бесплатную доставку до рабочего места, обучение персонала, организацию летнего и зимнего отдыха детей работников, оплату процентов по ипотеке для ключевых сотрудников, поддержку ветеранов завода, проведение спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, выплату материальной помощи, дополнительные отпуска и многое другое.

Успехи организации в этом направлении неоднократно были отмечены на уровне края. Два года подряд филиал «ПМУ» становился победителем конкурса на лучшее предприятие химической отрасли Пермского края по эффективности производства и уровню социально-трудовых показателей. В 2018 году завод был признан лучшим в региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За развитие социального партнёрства в организациях производственной сферы».

В ходе обсуждения участники международной конференции признали опыт социального партнёрства пермского предприятия холдинга «УРАЛХИМ» передовым. Особенно это касается заботы о здоровье сотрудников: несмотря на небольшую численность персонала на заводе организована работа здравпункта, где ежедневно принимает терапевт, работают стоматологический и физиотерапевтический кабинеты, круглосуточно дежурит фельдшер, регулярно ведут приём узкие специалисты.