2019-03-08T16:00:27+03:00
Происшествия

"Пуповина перевязана красной ниткой". В Перми в беби-бокс подкинули новорожденную девочку

Ребенок родился в домашних условия. Скорее всего, 8 марта
Вероника РАНГУЛОВА
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Второй случай за месяц - в беби-боксе оставили новорожденную девочкуВторой случай за месяц - в беби-боксе оставили новорожденную девочкуФото: архив "КП"
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Праздничное дежурство выдалось неспокойным для врачей родильного отделения МСЧ № 9. Примерно в 15.10 8 марта сработала сигнализация - это означает, что кто-то открыл "окно жизни" больничного беби-бокса.

- В беби-боксе оставили новорожденную малышку, - рассказала руководитель благотворительного фонда «Колыбель надежды» Елена Котова. - Девочка рождена в домашних условиях, предположительно - сегодня. Пуповина перевязана красной ниткой. Вес 3542 кг, рост - 51 см.

Сейчас ребенка уже осматривают детские врачи. После того, как здоровье новорожденной проверят, ее направят в дом малютки на удочерение. У мамы есть примерно два месяца, если вдруг она передумает и захочет забрать дочку.

Напомним, месяц назад, 6 февраля, в этом же беби-боксе оставили другую новорожденную девочку. Ей было буквально несколько часов от роду. Судя по всему, девочка была рождена на 37-38 неделе в домашних условиях. Вес - 2640 грамм. Никаких контактов мать малышки не оставила.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю нам сообщили, что полицейские начали проверку по факту случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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