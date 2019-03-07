Николай Рыбаков: Мы вместе должны менять экологическую политику государства

- Партия «Яблоко» уже несколько лет пытается обратить внимание власти на необходимость «защиты здоровья населения». Что сегодня является для вас ключевым в этом направлении?

Н. Рыбаков: Мы добиваемся того, чтобы принимаемые властями решения были направлены на повышение качества жизни людей в стране. Должен быть введен мораторий на ухудшение состояния окружающей среды в городах. Перед нами стоят серьезные проблемы, такие как загрязнение атмосферного воздуха и неконтролируемые выбросы в водоемы, что в итоге приводит к низкой продолжительности жизни и к печальной статистике по онкозаболеваниям. И, конечно, необходимо бороться с огромным количеством свалок в нашей стране: как с несанкционированными, так и с теми, что выработали свой ресурс и должны быть рекультивированы. Необходимо прекратить сжигание отходов. Ведь мусоросжигание в разы повышает риск онкологических заболеваний. Все отходы могут быть утилизированы или переработаны безопасным способом.

- Как вы относитесь к стартовавшей в январе мусорной реформе?

Н.Р. Нет никакой мусорной реформы! Я уже говорил об этом на правительственном часе в Государственной Думе министру природных ресурсов. Власти декларируют важность переработки отходов, но на практике это лишь поддержка старых технологий. Мусорная мафия настаивает на продолжении развития мусорных полигонов и строительства заводов по сжиганию мусора. Наши города превращаются в помойки, а граждане вместо экономии за введение раздельного сбора мусора получили рост тарифов.

- Как можно справиться с мусорной проблемой в России?

Н.Р. Единственное грамотное решение - раздельный сбор отходов и переработка. Путь от мусоросжигания к раздельному сбору мусора проходили многие европейские страны на протяжении почти полувека. Мы почему-то тоже собираемся идти столько же. Зачем шагать с нуля, изобретать что-то, если известно, что искомое решение найдено. Еще в самом начале 80-х в Германии начала широко применяться практика разделения мусора. Прошел не один год, и сейчас эта система прекрасно работает во всех европейских странах. Никакая реформа не способна решить мусорную проблему в России, если мы продолжим складировать мусор на полигонах. Кстати, переработка отходов помимо экологичности еще и позволяет получать огромную прибыль. Но не государство должно заниматься вывозом мусора. Государство должно создать условия для развития частного бизнеса.

- Есть классическая отговорка, что наш человек не сможет привыкнуть к раздельному сбору мусора..

Н.Р.: Россияне – те же европейцы. Почему мы так принижаем своих сограждан, считая, что у них не получится? Я часто привожу простой пример. На одном берегу Нарвы стоит русский Ивангород, на другом — эстонский город Нарва, где проживает 95% русских. В Нарве мусор собирают раздельно — никаких проблем. В Ивангороде сваливают в один бак. Привычка бережного обращения с отходами должна прививаться с детства: в мультфильмах, на уроках, в художественной литературе, в играх. Если будет внедряться экологическое воспитание и просвещение с раннего детства, то дети смогут объяснять родителям, почему не надо выбрасывать батарейки вместе с остальным мусором. Мусорить должно быть стыдно. Необходимо вводить за это штрафы. Кстати, в Европе они довольно высокие.

Еще важный момент! Экологичный образ жизни необходимо мотивировать. Например, власти Нидерландов выдают гражданам, активно участвующим в программе раздельного сбора, купоны экологической лояльности, дающие льготы на оплату жилья и коммунальных услуг. Кстати, в Советском Союзе была система раздельного сбора мусора – сдавали стеклянные бутылки, макулатуру. Эту практику можно и нужно вернуть.

Если бы люди знали, сколько всего можно получить при переработке отходов! От тротуарной плитки – до одежды. Мы не задумываемся об этом! И, что важно, мусороперерабатывающие заводы дают в разы больше рабочих мест, чем мусоросжигательные.

- Почему тарифы за вывоз мусора так сильно выросли, а ситуация с мусором стала только хуже?

Ну, это результат деятельности мафиозных монополистов. Смысл реформы вообще был утрачен. Мы получили только повышенный тариф за вывоз отходов, выгодный отдельным аффилированным компаниям.

В Пермском крае жители многоквартирных домов платят за мусор с квадратного метра, а жители частных домов - с человека. Как можно сравнивать, когда один, например, мало мусорит, а другой - много? Какой стимул меньше мусорить, если вы платите больше? Но это не значит, что надо опускать руки, необходимо бороться. Две недели назад в Вологде прошел митинг экопротеста, во многом посвященный незаконному увеличению стоимости тарифа. Я тоже в нем участвовал. И, знаете, у вологжан получилось отстоять справедливость! Прокуратура уже признала стоимость тарифа необоснованно высокой. Но это только начало. Теперь необходимо добиваться перехода к раздельному сбору и переработке отходов.

- «Яблоко» уделяет много внимания проблемам экологии и защите экоактивистов в регионах. Как можно добиться результатов в этой сфере?

Н.Р.: Очень важна активность людей. Если у граждан нет желания защитить свою малую Родину – нет смысла и начинать. Мы можем отстоять экологию только сообща. Также большую поддержку оказывают СМИ, важно информировать общественность об имеющихся в регионе проблемах и правонарушениях. Это можно делать также и в блогах, и в соцсетях. Важно быть последовательными. Сегодня люди обеспокоены плохим воздухом, состоянием экологии, несанкционированными свалками и пишут об этом, а завтра об этом забудут. Появятся другие более актуальные для них проблемы. Но надо понимать, что от того, что мы забудем, воздух не станет чище. Проблема будет решена только в том случае, если люди будут активными. Если они будут писать жалобы, запросы, принимать участие в митингах. Иначе это не работает. Власти выгодно равнодушие россиян по всем вопросам – от выборов до свалок, но мы не должны его допустить.

Я знаю, что в Перми граждане довольно активно защищают Сад соловьев от вырубки и застройки. Это важная успешная общественная инициатива по сохранению природного богатства долин малых рек Перми. Город должен развиваться, но не за счет вырубки зеленой зоны или замены троллейбусов на автобусы. Надо хоть немного задумываться о том, какие последствия от подобных решений мы будем наблюдать в России уже через 20 лет.

На сегодняшний день экология – одна из самых серьезных проблем в нашей стране. Если власть рано или поздно сменится, то последствия сегодняшней экологической безответственной политики могут быть очень тяжелыми.

Мы вместе должны менять экологическую политику государства уже сейчас. Это наша страна, наша природа и наша жизнь.