2019-03-05T10:03:26+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

SMAS-лифтинг без операции в центре красоты и здоровья Бэлла

Ультразвуковой SMAS-лифтинг – это современная процедура подтяжки кожи, пришедшая на смену хирургическому вмешательству
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Процедура безболезненна и комфортна.Процедура безболезненна и комфортна.
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Ультразвуковой SMAS лифтинг позволяет безболезненно убрать морщины, разгладить складки и достичь потрясающего эффекта омоложения. После прохождения процедуры увеличивается упругость и эластичность кожи, активизируется обмен веществ в тканях.

В чем заключается метод SMAS-лифтинга?

Со временем мягкие ткани различных участков тела опускаются и теряют свою эластичность. Это происходит из-за растягивания коллагеновых волокон силой притяжения. Решались эти проблемы воздействием тепла на поверхность кожи. Однако такой способ был малоэффективен, из-за растраты энергии в наружных слоях эпидермиса и невозможности достичь нужной глубины.

С разработкой ультразвукового SMAS-лифтинга косметологи получили возможность проводить манипуляции на нужном уровне. SMAS означает мышечно-апоневротический слой – совокупность коллагеновых и эластиновых волокон, формирующих основной «каркас» лица. Обработка производится посредством ультразвуковых волн.

В сравнении с другими лифтинг-методами, проникающими на глубину около 1,4 мм, ультразвук достигает уровня в 4,9-5,1 мм. Это позволяет воздействовать напрямую на SMAS. По эффективности это сравнимо лишь с хирургическим вмешательством. Потому этот метод также называют безоперационный SMAS-лифтинг.

Ход процесса отображается на экране прибора

Ход процесса отображается на экране прибора

Какого результата позволяет достичь ультразвуковой лифтинг?

Основное показание к прохождению процедуры - опущение и потеря эластичности кожи. SMAS-лифтинг исправит деформацию контуров лица и вернет им четкость. С его помощью можно обратить опускание уголков губ и бровей, избавиться от глубоких носогубных складок. Процедура способна убрать второй подбородок, исправить обвисшую кожу в области шеи.

Достоинств у безоперационного ультразвукового лифтинга много:

- обработка конкретных участков кожи и воздействие на необходимой глубине – подкожно-жировой слой, SMAS, дерма;

- комфортность и безболезненность процедуры, после ее прохождения нет рубцов и шрамов на коже;

- высокая эффективность – около 90 процентов пациентов достигают желаемого результата;

- лифтинг производится за 1 сеанс, а эффект держится на протяжении 3 лет;

- отсутствует реабилитационный период.

Как проводится процедура?

Сеанс безоперационного SMAS-лифтинга проводится менее чем за час. В первую очередь лицо тщательно очищается от косметики. Далее при помощи карандаша обрабатываемая область точно и аккуратно размечается, наносится анестезирующий гель. Выставляются нужные параметры ультразвуковых волн, которые определяются исходя из типа кожи, участка тела и решаемой проблемы.

Далее проводится обработка кожи датчиками прибора. Процедура безболезненна и комфортна, чувствуется лишь тепло в области обработки. Ход процесса отображается на экране прибора, что позволяет косметологу точно контролировать манипуляции.

Эффект после лифтинга заметен сразу, но максимальный результат может проявится через пару месяцев. Это обусловлено постепенным обновлением волокон коллагена, который может затянуться на некоторое время.

После сеанса строго не рекомендуется на протяжении 2-4 дней ходить в баню, солярий, умывать лицо горячей водой. Чтобы уберечь кожу от воздействия солнца желательно применять солнцезащитные средства. Неделю не рекомендуется пользоваться отшелушивающими средствами.

Пройти процедуру безоперационного SMAS-лифтинга можно в центре красоты и здоровья Бэлла

Процедура SMAS лифтинг Центр Красоты и Здоровья Бэлла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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