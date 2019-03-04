2019-03-04T14:35:19+03:00
Звезды

«Началось весеннее обострение». Пермская актриса Катерина Шпица поделилась откровенным снимком в платье с вырезом

А всех своих недругов «отправила в чистилище, где уже собралась знатная компания»
Константин КЯКИНЕН
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фото: https://www.instagram.com/katerinashpitsaфото: https://www.instagram.com/katerinashpitsa
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Пермская актриса Катерина Шпица взбудораживала своих подписчиков в Instagram. Она выложила довольно смелую фотографию в платье на голое тело. Подпись звезда сделала тоже соответствующее.

- Это фото уже показало, у кого началось весеннее обострение, - подписала фото Катерина Шпица. - Все, кто ещё хочет констатировать в разных «околопубертатных» выражениях наличие у меня свойственной женской груди анатомии, смело высказывайтесь, в чистилище уже собралась знатная компания, вам будет весело!

Большинство поклонников актрисы оценили наряд Катерины Шпицы. «Восхитительно. Роскошно. Нежно. Завораживающе», «Классная фотка. Весна-Красна», «Сексуальная»,- пишут они в комментариях под постом.

Ранее мы писали, что Катерина Шпица в ослепительно красивом платье покорила поклонников своим вокалом. Актриса посетила мероприятие, посвященное 15-летию сайта «Кинопоиск». Катерина Шпица появилась в переливающемся платье дизайнера Александра Терехова. Она исполнила композиции из фильмов «Ла-ла-ленд» и «Звезда родилась».

ИСТОЧНИК KP.RU

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