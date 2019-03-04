«Началось весеннее обострение». Пермская актриса Катерина Шпица поделилась откровенным снимком в платье с вырезом

Пермская актриса Катерина Шпица взбудораживала своих подписчиков в Instagram. Она выложила довольно смелую фотографию в платье на голое тело. Подпись звезда сделала тоже соответствующее.

- Это фото уже показало, у кого началось весеннее обострение, - подписала фото Катерина Шпица. - Все, кто ещё хочет констатировать в разных «околопубертатных» выражениях наличие у меня свойственной женской груди анатомии, смело высказывайтесь, в чистилище уже собралась знатная компания, вам будет весело!

Большинство поклонников актрисы оценили наряд Катерины Шпицы. «Восхитительно. Роскошно. Нежно. Завораживающе», «Классная фотка. Весна-Красна», «Сексуальная»,- пишут они в комментариях под постом.

Ранее мы писали, что Катерина Шпица в ослепительно красивом платье покорила поклонников своим вокалом. Актриса посетила мероприятие, посвященное 15-летию сайта «Кинопоиск». Катерина Шпица появилась в переливающемся платье дизайнера Александра Терехова. Она исполнила композиции из фильмов «Ла-ла-ленд» и «Звезда родилась».