2018-11-18T13:29:57+03:00
Общество

Пермская актриса Катерина Шпица в ослепительно красивом платье покорила поклонников своим вокалом

Она исполнила композиции из фильмов «Ла-ла-ленд» и «Звезда родилась»
Елена КОНОВА
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Фото из Instagram @katerinashpitsaФото из Instagram @katerinashpitsa
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Пермская актриса Катерина Шпица не устает радовать поклонников фотографиями, она регулярно выкладывает их в своем Instagram. На днях актриса посетила мероприятие, посвященное 15-летию сайта «Кинопоиск». Катерина Шпица появилась в переливающемся платье дизайнера Александра Терехова.

- Вы как принцесса из сказки, - написали поклонники. - Какое вы чудо.

Также Катерина Шпица на празднике исполнила известные композиции из фильмов «Ла-ла-ленд» и «Звезда родилась».

- Спасибо «Кинопоиску» за вечер! - написала Катерина. - С днем рождения! 13 лет назад в 2005 году начался мой путь в кино! Приятно ощущать себя вашей почти киноровесницей! За видео спасибо любимому.

Поклонники оценили вокал Катерины: «Какой у вас тембр голоса!», «Талантливый человек талантлив во всем. Красивая песня», «Я заслушалась…».

katerinashpitsakaterinashpitsa
Катерина Шпица поет
6250 отметок «Нравится»74 комментариевInstagram

Напомним, что несколько недель назад актриса получила предложение руки и сердца. Сразу после спектакля, где она играла одну из главных ролей, на сцену поднялся ее молодой человек Руслан и сделал предложение. Катерина Шпица его приняла.

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